Национальная федерация баскетбола ИРИ разрешила иранкам занять трибуны болельщиков и наблюдать за игрой между сборными Ирана и Ирака, которая проходила в спорткомплексе Azadi в рамках отборочного Чемпионата мира по баскетболу 2019.
На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
Ведущие мировые СМИ сосредоточили свое внимание на скандалах вокруг президента США Дональда Трампа, а также обсудили решение Штатов «в последний раз» продлить режим снятия санкций с Ирана в рамках ядерной сделки
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
Национальная федерация баскетбола ИРИ разрешила иранкам занять трибуны болельщиков и наблюдать за игрой между сборными Ирана и Ирака, которая проходила в спорткомплексе Azadi в рамках отборочного Чемпионата мира по баскетболу 2019.
Существуют вероятность взрыва и затопления иранского нефтяного танкера, который загорелся после столкновения с гонконгским сухогрузом у побережья Китая, говорится в сообщении шанхайского управления по безопасности на море.
Число погибших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана возросло до 407, порядка 6,7 тысячи человек пострадали, заявил замглавы службы по кризисным ситуациям Ирана Бехнам Сайеди.
В Одессе в среду состоялась акция протеста в защиту земельных участков участников АТО, в ходе чего произошли стычки с полицией. В то же время в Киеве избили организатора акции в поддержку журналиста Руслана Коцабы Дениса Жарких.
Парень по имени Риза Перестес имеет точно такую же прическу и бороду, как и аргентинский футболист. Обнаружившее его информагентство Mehr переодело Ризу в форму сборной Аргентины и устроило ему фотосессию.
На многих улицах столицы автомобилисты громко сигналили и махали флагами из открытых окон. На тегеранской площади Ванак молодые люди устроили танцы, которые фактически запрещены в Иране, однако силовики не стали вмешиваться в празднества.
Существуют вероятность взрыва и затопления иранского нефтяного танкера, который загорелся после столкновения с гонконгским сухогрузом у побережья Китая, говорится в сообщении шанхайского управления по безопасности на море.
Президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок. Об этом заявил министр внутренних дел Абдольреза Рахмани Фазли. Он сообщил, что Роухани после обработки почти всех бюллетеней набирает 57% голосов.
Военно-морские силы Ирана начали крупномасштабные военные учения "Велаят-95" на севере Индийского океана. Учения стартовали в воскресенье утром по приказу командующего иранскими ВМС, контр-адмирала Хабибулла Саяри.
Новый дрон был официально представлен в Тегеране на выставке последних образцов вооружения иранской армии. Этот летательный аппарат дальнего радиуса действия способен нести управляемые высокоточные ракеты.
Иран разместил закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-300 на урановом предприятии Форду. Колонна грузовиков доставила на место постоянной дислокации компоненты комплексов, включая боевые части и радарные установки.
Российские бомбардировщики впервые использовали аэродром в Иране для авиаудара по объектам террористических группировок "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" в Сирии, сообщает Минобороны России.
Новостные агентства Ирана сообщили, что власти страны продемонстрировали полученные в РФ расчеты зенитно-ракетных комплексов C-300 на военном параде в Тегеране по случаю празднования Национального дня армии.
Военно-космические силы Ирана провели тестовый запуск баллистических ракет в рамках завершающего этапа испытаний ракет собственного производства, заявил во вторник командующий ВКС Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.
Американское командование установило связь с иранскими властями, которые заверили США, что экипаж судов – всего 10 человек – жив-здоров, находится в безопасности и в ближайшее время сможет продолжить плавание.
В Иране не утихает возмущение казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. Жители Тегерана собрались в понедельник в мечети имама Хуссейна, неся в руках портреты клерика, которого теперь здесь называют "мучеником".
Все больше мировых лидеров заявляют о необходимости проведения переговоров о будущем Сирии с действующим президентом страны Башаром Асадом. Заявление о возможности переговоров было сделано во время визита в Иран австрийского президента Хайнца Фишера.
Во вторник сложнейшие переговоры по иранской атомной проблеме завершились успехом, был принят план действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Между Ираном и "шестеркой" мировых посредников достигнуто соглашение по ключевым вопросам, касающихся иранской ядерной программы. Об этом было объявлено по завершении переговоров, которые продолжались более недели в швейцарской Лозанне.