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    Иран

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 782
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    Флаг Ирана у здания ООН
    А как у них? Иранки отвоевали право присутствовать на стадионах
    18:35 08.03.2018
    163
    Национальная федерация баскетбола ИРИ разрешила иранкам занять трибуны болельщиков и наблюдать за игрой между сборными Ирана и Ирака, которая проходила в спорткомплексе Azadi в рамках отборочного Чемпионата мира по баскетболу 2019.
    Самолет авиакомпании Aseman Airlines
    Спасатели нашли разбившийся в Иране самолет
    19:45 19.02.2018
    233
    Спасателям удалось достичь места аварии, когда погода немного улучшилась. Самолет разбился на горе Дэна высотой 4,4 км.
    69-я церемония вручения премии BAFTA
    Топ мировых тем: вручение BAFTA, снова о расстреле Майдана
    19:12 19.02.2018
    189
    На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Среди жертв крушения самолета в Иране украинцев нет – МИД
    19:29 18.02.2018
    206
    Как сообщила пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, украинцев не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране.
    Крыло самолета
    Врезался в гору. Стали известны подробности крушения самолета в Иране
    13:37 18.02.2018
    546
    Согласно информации, самолет, в воскресенье разбившийся в Иране, менее месяца назад был вынужден совершить аварийную посадку из-за технической неполадки.
    Самолет авиакомпании Aseman Airlines
    В Иране официально подтвердили крушение самолета. Погибли 66 человек
    11:04 18.02.2018
    583
    Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что на борту самолета находились 66 человек.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    В Иране разбился самолет: на борту было до 100 человек - СМИ
    09:56 18.02.2018
    688
    По данным СМИ, несколько очевидцев видели, как воздушное судно пыталось совершить экстренную посадку в районе ферм. Ряд свидетелей происшествия заявили, что несколько человек могли выжить.
    День независимости США
    Инцидент на границе Израиля. США обвинили Иран в эскалации напряженности
    22:14 10.02.2018
    503
    Официальный представитель Госдепартамента заявила, что США глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия на границе Израиля и "твердо поддерживают суверенное право Израиля на самозащиту".
    Флаг Ирана у здания ООН
    Тегеран назвал "смехотворными" данные о перехвате Израилем "иранского дрона"
    17:28 10.02.2018
    428
    Представитель МИД Ирана заявил, что "заявления о полете иранского дрона... слишком смехотворны, чтобы отвечать на них, потому что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники".
    ВВС Израиля
    Израиль закрыл для полетов большую часть воздушного пространства
    10:45 10.02.2018
    700
    Израильские авиационные власти проинформировали, что все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов.
    Истребитель ВВС Израиля F-15
    ВВС Израиля в ходе налета на Сирию уничтожили 12 объектов сирийской армии
    10:29 10.02.2018
    877
    в армии Израиля сообщили, что удары нанесены по 12 целям, включая три зенитные батареи и четыре объекта, которые являются частью военного присутствия Ирана в Сирии.
    Samsung. Архивное фото
    Зимняя Олимпиада 2018: Samsung уже оскандалился
    14:16 09.02.2018
    823Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Помимо политизации спорта, организаторы Олимпиады очень далеки от тех реалий, которые происходят в регионе на политической арене и в сфере экономики, считает иранский специалист.
    Олимпийские кольца
    Экзотика, а вдруг? Иран на зимней олимпиаде
    15:10 05.02.2018
    110Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Мы не забываем, что даже с учетом всех усилий лыжный спорт - это спорт таких европейских стран, как Австрия, Швеция, Норвегия, и бороться с ними будет сложно, говорит иранский функционер.
    Флаг США
    Госдеп официально поддержал протесты в Иране против ношения хиджабов
    01:56 03.02.2018
    53Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    В заявлении внешнеполитического ведомства США содержится осуждение "арестов 29 человек, которые выражали свои права и фундаментальные свободы, выступив против обязательности хиджабов".
    Команда украинского фрегата Гетьман Сагайдачный. Архивное фото
    Украинец намеревался выдать Ирану тайну о фрегате "Гетман Сагайдачный"
    16:17 22.01.2018
    1584
    Работник научного института пытался провезти на флешке информацию военного характера о принципах устройства гидроакустического комплекса на флагмане украинских ВМС.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    В МИД России сделали резкое заявление по требованиям США к Ирану
    20:51 19.01.2018
    942Снятие санкций с Ирана
    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, требования США по иранской ядерной сделке не будут приемлемы для Ирана и европейцы тоже осознают эту опасность.
    Протест против Дональда Трампа в Нью-Йорке
    Мир обсуждает революционное решение Трампа по Ирану
    13:11 15.01.2018
    766
    Трамп призвал "ключевые европейские страны присоединиться к США в исправлении значительных недостатков сделки, в противостоянии иранской агрессии и в поддержке иранского народа".
    Протесты в Тегеране
    Протесты в Иране унесли жизни 25 человек
    15:59 14.01.2018
    66
    Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.
    Дональд Трамп с бейсбольной битой
    Главное в мире 13 января: порноскандал Трампа, "последний шанс" Ирана
    11:22 13.01.2018
    2201
    Ведущие мировые СМИ сосредоточили свое внимание на скандалах вокруг президента США Дональда Трампа, а также обсудили решение Штатов «в последний раз» продлить режим снятия санкций с Ирана в рамках ядерной сделки
    Флаг США
    Выяснилось, кого коснулись новые санкции США по Ирану
    22:58 12.01.2018
    162
    В "черный список" США в рамках так называемых "вторичных санкций", включено, в частности, управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Истребитель ВВС Израиля F-15
    ВВС Израиля в ходе налета на Сирию уничтожили 12 объектов сирийской армии
    10:29 10.02.2018
    877
    в армии Израиля сообщили, что удары нанесены по 12 целям, включая три зенитные батареи и четыре объекта, которые являются частью военного присутствия Ирана в Сирии.
    Samsung. Архивное фото
    Зимняя Олимпиада 2018: Samsung уже оскандалился
    14:16 09.02.2018
    823
    Помимо политизации спорта, организаторы Олимпиады очень далеки от тех реалий, которые происходят в регионе на политической арене и в сфере экономики, считает иранский специалист.
    ВВС Израиля
    Израиль закрыл для полетов большую часть воздушного пространства
    10:45 10.02.2018
    700
    Израильские авиационные власти проинформировали, что все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    В Иране разбился самолет: на борту было до 100 человек - СМИ
    09:56 18.02.2018
    688
    По данным СМИ, несколько очевидцев видели, как воздушное судно пыталось совершить экстренную посадку в районе ферм. Ряд свидетелей происшествия заявили, что несколько человек могли выжить.
    Самолет авиакомпании Aseman Airlines
    В Иране официально подтвердили крушение самолета. Погибли 66 человек
    11:04 18.02.2018
    583
    Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что на борту самолета находились 66 человек.
    Крыло самолета
    Врезался в гору. Стали известны подробности крушения самолета в Иране
    13:37 18.02.2018
    546
    Согласно информации, самолет, в воскресенье разбившийся в Иране, менее месяца назад был вынужден совершить аварийную посадку из-за технической неполадки.
    День независимости США
    Инцидент на границе Израиля. США обвинили Иран в эскалации напряженности
    22:14 10.02.2018
    503
    Официальный представитель Госдепартамента заявила, что США глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия на границе Израиля и "твердо поддерживают суверенное право Израиля на самозащиту".
    Флаг Ирана у здания ООН
    Тегеран назвал "смехотворными" данные о перехвате Израилем "иранского дрона"
    17:28 10.02.2018
    428
    Представитель МИД Ирана заявил, что "заявления о полете иранского дрона... слишком смехотворны, чтобы отвечать на них, потому что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники".
    Самолет авиакомпании Aseman Airlines
    Спасатели нашли разбившийся в Иране самолет
    19:45 19.02.2018
    233
    Спасателям удалось достичь места аварии, когда погода немного улучшилась. Самолет разбился на горе Дэна высотой 4,4 км.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Среди жертв крушения самолета в Иране украинцев нет – МИД
    19:29 18.02.2018
    206
    Как сообщила пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, украинцев не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране.
    69-я церемония вручения премии BAFTA
    Топ мировых тем: вручение BAFTA, снова о расстреле Майдана
    19:12 19.02.2018
    189
    На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
    Флаг Ирана у здания ООН
    А как у них? Иранки отвоевали право присутствовать на стадионах
    18:35 08.03.2018
    163
    Национальная федерация баскетбола ИРИ разрешила иранкам занять трибуны болельщиков и наблюдать за игрой между сборными Ирана и Ирака, которая проходила в спорткомплексе Azadi в рамках отборочного Чемпионата мира по баскетболу 2019.
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