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    США готовы работать над новой сделкой по Ирану с ЕС - Помпео

    Тема:

    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Реакция и последствия (79)

    (обновлено: )11702
    Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что "в последующие дни и недели мы сможем прийти к сделке, которая действительно будет работать и действительно будет защищать мир от плохого поведения Ирана".
    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. США готовы работать над новой сделкой по Ирану с ЕС, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

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    "Надеюсь, что в последующие дни и недели мы сможем прийти к сделке, которая действительно будет работать и действительно будет защищать мир от плохого поведения Ирана, и не только от их ядерной программы, но и от их ракет и пагубного поведения", — сказал Помпео.

    "Мы будем тесно работать с европейцами, чтобы попытаться этого достичь", — добавил госсекретарь.

    США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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