МИД КНР подтвердил визит в Пекин главы МИД Ирана

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении подтвердил, что министр иностранных дел Ирана посетит Китай, при этом точная дата и детали его визита пока не сообщаются.

"Насколько мне известно, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе своего турне посетит несколько стран, включая Россию, Китай и некоторые европейские страны, соответствующие стороны обменяются мнениями по текущему развитию ситуации с иранской ядерной программой. Китай станет одной из остановок в ходе его поездки", — сообщил дипломат.

Он также отметил, что "Китай является одной из сторон договора по иранскому атому и уделяет большое внимание общему направлению иранской ядерной программы, Пекин готов поддерживать контакты со всеми соответствующими сторонами, включая Иран".

Ранее в пятницу источник в иранском внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что Зариф в воскресенье начинает дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка начнется с Китая, который глава МИД Ирана посетит в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим коллегой, а затем направится в Брюссель.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.