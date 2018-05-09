Белый дом уточнил, когда США введут дополнительные санкции против Ирана

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости Украина. США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана на следующей неделе, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы готовимся ввести дополнительные санкции (против Ирана – ред.), что может произойти уже на следующей неделе", — сказала она.

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Во вторник, 8 мая, Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, а США этого не делали никогда.