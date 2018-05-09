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    Белый дом уточнил, когда США введут дополнительные санкции против Ирана

    Тема:

    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Реакция и последствия (70)

    (обновлено: )10411
    Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что введение дополнительных санкций против Ирана может произойти уже на следующей неделе.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая – РИА Новости Украина. США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана на следующей неделе, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

    "Мы готовимся ввести дополнительные санкции (против Ирана – ред.), что может произойти уже на следующей неделе", — сказала она.

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    Во вторник, 8 мая, Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, а США этого не делали никогда.

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