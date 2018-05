Хроника 10 мая: новый бренд Украины, стычки у дома Левочкина, успех Melovin

facebook.com/politicalpartynationalcorps

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 10 мая, президент Украины Петр Порошенко встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, "Нафтогаз" заявил о решении Гааги по Крыму в пользу Украины, помимо этого украинский певец Melovin вывел страну в финал Евровидения-2018. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Переговоры Порошенко, Меркель и Макрона

В Германии прошли трехсторонние переговоры президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили в пресс-службе главы государства, на встрече обсуждались вопросы Донбасса, а также санкции в отношении РФ. Был затронут и вопрос проведения в стране реформ, в частности, создание Антикоррупционного суда. Это первая встреча тройки лидеров "нормандского формата" за продолжительное время, однако стороны не позиционировали ее как "нормандские переговоры".

"Нафтогаз" заявил о решении Гааги по Крыму в пользу Украины

НАК "Нафтогаз Украины" утверждает, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за их потерь активов в Крыму. Ранее СМО сообщали, что в этом деле речь идет о возмещении 159 миллионов долларов, а решение по нему было принято 2 мая. В постановлении суда говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года", когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма в РФ.

В Раду внесен проект о национализации имущества компаний РФ

Народный депутат Роман Зварич ("Блок Петра Порошенко") внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает национализировать имущество российских компаний и банков. Зварич считает, что принятие законопроекта позволит усовершенствовать законодательное регулирование применения санкций в отношении субъектов, которые "способствуют террористической деятельности".

Утвержден бренд Украины

Кабмин в четверг одобрил логотип бренда Украины Ukraine Now, который будет использоваться для продвижения страны в мире. Логотип бренда представляет надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слов NOW взято в прямоугольник желтого цвета, а аббревиатура UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага. Его разработали таким образом, чтобы легко использовать не только для презентаций и информпродуктов, но и как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов.

Столкновения под домом Левочкина

Представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов") и "Национальных дружин", а также националистической партии "Свобода" в четверг пикетировали дом депутата Рады Сергея Левочкина. Правоохранители пытались помешать им близко подойти к территории, где расположен дом парламентария, в результате чего возникла потасовка, в результате которой пострадали журналист и правоохранитель.

Кабмин утвердил масштабную приватизацию в 2018

Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год. Такое решение было принято на заседании правительства. В перечень большой приватизации на 2018 год вошли Центрэнерго, ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, Объединенная горно-химическая компания, угольная компания Краснолиманская, Азовмаш, Турбоатом, Электротяжмаш, Сумыхимпром, Одесский припортовый завод.

В Киеве напали на ЛГБТ-мероприятие: подозревают "Правый сектор"

В Киеве неизвестные сорвали мероприятие, посвященное наступлению на права ЛГБТ, инициатором которой стала общественная организация Amnesty International Ukraine. Об этом говорится в сообщении организации в Facebook. По словам присутствовавших, среди нападавших был глава киевской ячейки "Правого сектора". Кроме того, по словам правозащитников, представитель полиции, охранявший безопасность мероприятия, "отказался что-либо для этого делать, заявив, что нас (организаторов — ред.) 5, а их (нападавших — ред.) 20".

Melovin вывел Украину в финал Евровидения-2018

Представитель Украины на Евровидении, которое проходит в Лиссабоне, Melovin (Константин Бочаров) прошел в финал международного песенного конкурса. Финальный концерт, по результатам которого будет определен победитель конкурса и страна-хозяйка Евровидения-2019, состоится 12 мая. В нем выступят представители 26 стран. Кроме победителей двух полуфиналов на сцену выйдут артисты из т.н. "Большой пятерки": Франция, Германия, Испания, Италия, Великобритании, а также представитель страны-хозяйки — Португалии.

В Африке погибли украинские моряки

На территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли два моряка из Херсона; по непроверенной информации, погиб третий моряк. Об этом сообщает издание "Таврия News". По предварительным данным, моряки скончались от отравления. Как уточняется, судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы, принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга. На данный момент судно находится в Кабо-Верде, ведется следствие.

Названа дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. "Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать этот момент особенным для мира во всем мире", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп объявил о поимке пяти наиболее разыскиваемых лидеров ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что пять самых разыскиваемых лидеров террористической группировки "Исламское государство " (ИГ) "только что пойманы", об этом он сообщил в Twitter. Операция по задержанию пятерых лидеров группировки "Исламское государство" была проведена властями Ирака при содействии "Сирийских демократических сил" (СДС), заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

