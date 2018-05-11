Украинских танцовщиц удерживают в китайской тюрьме в жутких условиях

Instagram Альбіна Мірзеханова

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Нескольких украинок уже месяц содержат в нечеловеческих условиях в тюрьме китайского города Венчжоу, сообщает ТСН, ссылаясь на сестру одной из задержанных – Сабину Руденко.

Как рассказала девушка, ее сестра – 23-летняя Альбина Мирзеханова — поехала в Китай уже в третий раз за последние два года.

"Она находила в Украине компании, которые организовывают поездки. Но в этот раз поехала напрямую, чтобы уже в Китае оформляться через какую-то местную компанию", — рассказала Сабина Руденко.

По ее словам, сестра с другими девушками прибыла в Китай еще 21 декабря 2017 года. Там они воспользовались услугами компании Lights Midia для оформления документов.

"Раньше, когда Альбина летала в Китай, то она сама ежемесячно ездила в Гонконг, чтобы продолжить рабочую визу. А сейчас эта компания забрала у них паспорта и всем сделали визу. Сказали, что все хорошо, поэтому Альбина ничего не подозревала и несколько месяцев спокойно работала. Она уже домой собиралась 25 апреля. Но 10 апреля их задержала полиция", — говорит девушка.

По ее словам, полиция ворвалась не в ночной клуб, в котором работали девушки, а в их квартиру, где они все вместе жили. Всех восьмерых девушек доставили в участок, всего на пять минут выдали телефоны, чтобы они могли позвонить родственникам. С того момента личной связи между сестрами не было.

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Сабина Руденко обратилась в МИД Украины и некоторое время общалась с менеджером китайской фирмы Lights Midia, русскоязычной Татьяной, которая отвечала за украинских девушек. Та в свою очередь лишь сообщила, что девушек задержали за нарушение визового законодательства. Как оказалось, им сделали не рабочую, а студенческую или бизнес-визу. Позже она рассказала, что двух девушек отпустили, и больше на связь не выходила.

Instagram Альбіна Мірзеханова Одна из задержанных в Китае украинок Альбина Мирзеханова

Ситуацией занялся консул Украины в Шанхае Петр Головешко, который виделся с девушками 8 мая. Он подтвердил, что их действительно задержали из-за проблем с визами, но удивился бесчеловечным условиям содержания. По его словам, украинок уже месяц не выпускают на свежий воздух из маленькой камеры, кормят только рисом и водой. Некоторые из девушек в таком подавленном состоянии, что даже не разговаривают.

"Девушкам даже расчески не дают расчесать волосы. А ночью каждый не спит по два часа — они дежурят, смотрят, чтобы девушки никто ничего с собой не сделал, настолько тяжелое психологическое состояние", — говорит сестра одной из задержанных.

В МИД официально ответили, что украинки были задержаны за нарушение китайского законодательства в сфере трудоустройства иностранцев.

"Это дело остается на контроле ДКС МИД Украины, Генерального консульства Украины в Шанхае, Посольства Украины в КНР и представительства МИД Украины в Одессе", — говорится в ответе дипломатов на письмо девушки.

По китайским законам за вменяемое украинкам нарушение их могут продержать под стражей месяц, а потом депортировать с невозможностью посещать страну в течение 5 лет. Срок заключения могут продлить еще на 30 дней в случае плохого поведения. В четверг, 10 мая, истекает ровно месяц, как задержали украинских девушек, однако никакой информации об их дальнейшей судьбе пока нет.

Накануне стало известно, что на территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли украинские моряки.