Подозревают "Правый сектор". В Киеве силой сорвали ЛГБТ-мероприятие

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные сорвали мероприятие, посвященное наступлению на права ЛГБТ, инициатором которой стала общественная организация Amnesty International Ukraine. Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

"На наше мероприятие, запланированное на 19.00 в UnderHub, напали. Около 20 агрессивно настроенных молодых людей ворвались внутрь", — сказано в сообщении.

Представители Amnesty International уточнили, что по словам присутствовавших, среди нападавших был глава киевской ячейки "Правого сектора".

Кроме того, по словам правозащитников, представитель полиции, охранявший безопасность мероприятия, "отказался что-либо для этого делать, заявив, что нас (организаторов — ред.) 5, а их (нападавших — ред.) 20".

Дискуссия, запланированная правозащитниками, должна была касаться петиции к президенту "О защите традиционных ценностей и института семьи". Сообщается, что она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

@tanyacooper_ В Киеве силой сорвали ЛГБТ-мероприятие

Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, правоохранители выяснили, что арендодатель отказался предоставлять помещение после того, как узнал о сути лекции и ее организаторах.

Организаторы, однако, ссылаясь на подписанный договор, покидать помещение отказались.

"После этого арендодатель вызвал группу поддержки, которая приехала, после чего и произошла перепалка", — отметил Тракало.

Он добавил, что сейчас полиция проверяет все обстоятельства инцидента. После проверки будет дана правовая квалификация тому, что происходило.

Смотрите также: ЛГБТ-марш в Киеве в лицах

Ранее полиция сообщила об инциденте в ресторане быстрого питания, где у мужчины питались сорвать браслет с символикой ЛГБТ, по информации СМИ, жертвой нападения стал гражданин Израиля. По данным полиции, в результате конфликта никто не пострадал.