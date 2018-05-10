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    Подозревают "Правый сектор". В Киеве силой сорвали ЛГБТ-мероприятие

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (180)

    (обновлено: )39211
    Дискуссия, запланированная правозащитниками, должна была касаться петиции к президенту "О защите традиционных ценностей и института семьи". Сообщается, что она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.
    В Киеве силой сорвали ЛГБТ-мероприятие
    @tanyacooper_

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные сорвали мероприятие, посвященное наступлению на права ЛГБТ, инициатором которой стала общественная организация Amnesty International Ukraine. Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

    "На наше мероприятие, запланированное на 19.00 в UnderHub, напали. Около 20 агрессивно настроенных молодых людей ворвались внутрь", — сказано в сообщении.

    Представители Amnesty International уточнили, что по словам присутствовавших, среди нападавших был глава киевской ячейки "Правого сектора".

    Кроме того, по словам правозащитников, представитель полиции, охранявший безопасность мероприятия, "отказался что-либо для этого делать, заявив, что нас (организаторов — ред.) 5, а их (нападавших — ред.) 20".

    Дискуссия, запланированная правозащитниками, должна была касаться петиции к президенту "О защите традиционных ценностей и института семьи". Сообщается, что она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

    @tanyacooper_
    В Киеве силой сорвали ЛГБТ-мероприятие

    Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, правоохранители выяснили, что арендодатель отказался предоставлять помещение после того, как узнал о сути лекции и ее организаторах.

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    УНИАН
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    Организаторы, однако, ссылаясь на подписанный договор, покидать помещение отказались.

    "После этого арендодатель вызвал группу поддержки, которая приехала, после чего и произошла перепалка", — отметил Тракало.

    Он добавил, что сейчас полиция проверяет все обстоятельства инцидента. После проверки будет дана правовая квалификация тому, что происходило.

    Смотрите также: ЛГБТ-марш в Киеве в лицах

    Ранее полиция сообщила об инциденте в ресторане быстрого питания, где у мужчины питались сорвать браслет с символикой ЛГБТ, по информации СМИ, жертвой нападения стал гражданин Израиля. По данным полиции, в результате конфликта никто не пострадал.

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