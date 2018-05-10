Фото дня. Встреча Порошенко, Меркель и Макрона в Берлине

Порошенко в четверг в немецком Ахене провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы четко согласовали и скоординировали те шаги и повестку дня, которые мы должны сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата", наиболее вероятно это может произойти в Париже, и мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня, чтобы обеспечить эффективные переговоры в указанном формате", — сказал президент журналистам после встречи, их общение транслировал телеканал "112 Украина".

Так же был обсужден вопрос Крыма и введение санкций за провидение выборов президента РФ на полуострове.

Это первая встреча тройки лидеров "нормандского формата" за продолжительное время, однако стороны не позиционировали ее как "нормандские переговоры".