Melovin вывел Украину в финал Евровидения-2018

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Представитель Украины на Евровидении, которое проходит в Лиссабоне, Melovin (Константин Бочаров) прошел в финал международного песенного конкурса.

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Во втором полуфинале, который состоялся накануне вечером, выступили артисты из 18 стран, однако лишь 10 по результатам голосования прошли в финал.

Melovin выступал последним — под номером 18. Он исполнил песню "Under The Ladder" о поражениях, которые через разные события приводят людей к успеху. Автором музыки является сам музыкант, а текст песни написал Mike Ryals.

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Ранее, напомним, по итогам первого полуфинала стали известны 10 участников финала, который пройдет 12 мая.