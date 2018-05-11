наверх
11.05.201801:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Культура

    Melovin вывел Украину в финал Евровидения-2018

    Тема:

    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (164)

    (обновлено: )34821
    Во втором полуфинале, который состоялся вечером в четверг, выступили артисты из 18 стран, однако лишь 10 по результатам голосования прошли в финал.
    Melovin
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Представитель Украины на Евровидении, которое проходит в Лиссабоне, Melovin (Константин Бочаров) прошел в финал международного песенного конкурса.

    Смотрите также: Второй полуфинал Евровидения-2018, выступают Украина и РФ

    Во втором полуфинале, который состоялся накануне вечером, выступили артисты из 18 стран, однако лишь 10 по результатам голосования прошли в финал.

    Melovin выступал последним — под номером 18. Он исполнил песню "Under The Ladder" о поражениях, которые через разные события приводят людей к успеху. Автором музыки является сам музыкант, а текст песни написал Mike Ryals. 

    Читайте также — Украина на Евровидении: не победим, так поскандалим

    Ранее, напомним, по итогам первого полуфинала стали известны 10 участников финала, который пройдет 12 мая. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Монумент "Родина-Мать" в Киеве украсили маковым венком
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Протесты под домом Левочкина
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Победители второго полуфинала Евровидения-2018
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина