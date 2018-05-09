Украина на Евровидении: не победим, так поскандалим

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украина и Евровидение-2018

В Лиссабоне официально стартовал песенный конкурс Евровидение-2018, который продлится на арене Parque das Nacoes до 12 мая. Украину на конкурсе в этом году представляет исполнитель Константин Бочаров. Парень выступает под псевдонимом Melovin. Он родился в Одессе в 1997 году, окончил театральную школу. Его дискография насчитывает 11 песен, часть которых на русском, часть — на английском языке. В некоторых композициях встречаются куплеты на украинском.

На Евровидении Melovin будет выступать во втором полуфинале, 10 мая, под номером 18 с песней "Under The Ladder" о поражениях, которые через разные события приводят людей к успеху. Автором музыки является сам музыкант, а текст песни написал Mike Ryals.

При этом еще до выступления в Лиссабоне Melovin уже пару раз успел оконфузиться. Так, в Португалии молодой человек вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

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А на пресс-конференции и вовсе забыл украинский язык. Как сообщалось, в начале общения с прессой исполнитель намеревался говорить только на украинском языке, однако уже через пять минут оказалось, что ему не хватает словарного запаса. Так, музыкант долго не мог вспомнить слово "письма" и, в конце концов, попросил помощи у переводчицы. Певец не прекратил попыток говорить на украинском языке, однако в ходе беседы еще не раз переспрашивал помощницу, а затем и вовсе начал использовать русские слова вперемешку с украинскими.

По поводу же прогнозов букмекеров, Melovin в фавориты не попадает и займет 19 место. Отметим, что в день старта Евровидения у букмекеров впервые с начала года сменился лидер по ставкам. Несколько месяцев лидерство удерживала израильтянка Нетта Барзилай, но ее сместила представительница Кипра Элени Фурейра. Обе выйдут на сцену в первом полуфинале, но им еще предстоит посоревноваться с представительницей Эстонии Элиной Нечаевой, которой по букмекерским оценкам достанется третье место.

Победители и побежденные

Украинские музыканты принимают участие в Евровидении с 2003 года, тогда впервые на конкурсе страну представлял Александр Пономарев и занял 14-е место. В 2015 году конкурс Украина пропустила из-за тяжелой финансовой ситуации. За 14 конкурсов украинские исполнители дважды занимали первое место — Руслана с песней Wild Dances в 2004 году и Джамала с песней "1944" в 2016-м.

Дважды украинцы занимали второе место — в 2007 году это сделала Верка Сердючка (Андрей Данилко), в 2008 — Ани Лорак. В 2013 году третье место на конкурсе заняла Злата Огневич, которая потом решила податься в народные депутаты. А вот самое низкое место занял O.Torvald, ставший только 23-м в прошлом году. И это при том, что в 2017 году Евровидение проводилось в Киеве.

Не менее распространены случаи, когда украинцы выступают от других стран. Правила Евровидения не запрещают, чтобы страну представлял исполнитель с гражданством другого государства. В этом году, например, популярный украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) решил представлять на Евровидении Беларусь. Он заявил, что довольно часто гастролирует по Беларуси, поэтому считает себя и белорусским исполнителем.

"Мы часто выступаем в Беларуси. Тут знают и любят мою музыку. В прошлом году были концерты в Минске, Гомеле, Барановичах и других городах, также приятно было выступить на открытии фестиваля "Славянский базар — 2017" в Витебске", — аргументировал он.

В Португалии Алексеев выступит с песней Forever ("Навсегда").

В 2009 году украинская исполнительница Анастасия Приходько на Евровидении представляла Россию с песней "Мамо", а в 2015 году украинский певец Эдуард Романюта поехал на конкурс от Молдовы с песней I Want Your Love.

Напомним, что Евровидение проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 млн зрителей. Мероприятие транслируется в Киргизии, Казахстане, Канаде, Египте, Индии, Ливане, Южной Африке, Южной Корее, США и некоторых других странах, несмотря на то, что они не участвуют в конкурсе и находятся за пределами Европы. Начиная с 2000 года конкурс постоянно транслируется в сети Интернет. Евровидение в значительной мере повлияло на известность участвовавших на нем артистов, в частности на легендарных ABBA и Селин Дион.

Конфузы и скандалы

Впрочем, за все время участия украинских музыкантов в Евровидении редко когда обходилось без скандалов или конфузов. Чередой инцидентов отметилась Украина, принимая в прошлом году песенный конкурс. Смета Евровидения в Киеве шокировала всех, составив почти миллиард гривен (более 30 млн евро), хотя конкурс в Швеции в 2016 году стоил на 10 миллионов дешевле.

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Также в апреле 2017 года организаторы Евровидения в Киеве продали около двух тысяч билетов на места, непригодные для просмотра или вовсе не существующие. Путаницу объяснили тем, что организаторы открыли продажу билетов до завершения возведения площадки для проведения конкурса. За время строительства была изменена схема размещения зрителей в зале, и некоторые места не получилось расположить там, где они должны были находиться по предварительному проекту. Покупателям предложили либо заменить билеты на другие, либо вернуть деньги.

Еще один конфуз произошел во время выступления на сцене Евровидения-2017 победительницы в конкурсе 2016 года Джамалы. На сцену в ходе исполнения песни выбежал молодой человек с флагом Австралии и в прямом эфире снял штаны. Хулигана быстро вывели со сцены, а сама певица продолжила петь.

Но одним из самых громких прошлогодних скандалов стало то, что Украина запретила въезд на территорию страны участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой. СБУ запретила въезд на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз (ЕВU) предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. В результате РФ не выступала, отказавших от предложенных альтернатив.

В 2016 году разыгрался скандал из-за того, что на репетиции Джамалы на Евровидении контур границ Украины включал в себя и Краснодарский край.

В 2007 году разразился скандал вокруг песни Андрея Данилко (Верки Сердючки) Danzing. Российские зрители обвинили Данилко в том, что в финале конкурса он спел фразу Russia Goodbye вместо официальной версии Lasha Tumbai.

В 2005 году в Украине отборочный конкурс для участия в "Евровидении" прошла группа "Гринджолы" с гимном "оранжевой" революции "Разом нас багато". По требованию Европейского вещательного союза (EBU) им пришлось изменить слова песни, чтобы сделать ее менее политизированной. "Гринджолы" набрали тогда только 30 баллов и заняли лишь 19-е место из 24. На этом, впрочем, их карьера и закончилась.

Отметим, что РИА Новости Украина подробно писало о всех политических и дипломатических скандалах Евровидения за все годы его проведения.

По данным материалов открытых источников интернет