Melovin представит Украину во втором полуфинале Евровидения

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение в Лиссабоне Melovin (Константин Бочаров) выступит во втором полуфинале под №18. Также на сцену арены Altice в четверг, 10 мая, выйдут представители Норвегии, Молдавии, Грузии, России и других стран.

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Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

Во втором полуфинале Melovin исполнит песню "Under The Ladder" о поражениях, которые через разные события приводят людей к успеху. Автором музыки является сам музыкант, а текст песни написал Mike Ryals.

На Евровидении-2018 поклонники конкурса увидят знакомых артистов. Так, второй полуфинал конкурса откроет выступление представителя Норвегии Александра Рыбака, который покорил жюри в 2009 году скрипичными трелями и сумел привезти праздник песни в свою страну. Он выступит с композицией That’s How You Write a Song его собственного авторства, ничуть не уступающей триумфальной Fairytale по энергичному настроению.

Всего на сцену выйдут 18 артистов, среди которых Лея Сирк из Словении с композицией на родном языке Hvala, певица Юлия Самойлова ("I Won’t Break") из России, представитель Швеции Бенджамин Ингроссо, исполняющий трек Dance You Off.

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Певец Waylon представит Нидерланды с песней Outlaw In 'Em, также во втором полуфинале выступит коллектив The Humans из Румынии, Rasmussen из Дании, Джессика Майбой из Австралии и другие исполнители.

Первый полуфинал международного конкурса состоялся во вторник на лиссабонской арене Altice. По его итогам в финал вышли участники из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы.