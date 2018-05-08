Евровидение-2018. Кондратюк о шансах Melovin

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Официальная церемония открытия Евровидения в Лиссабоне состоялась 6 мая. Торжественное мероприятие прошло на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Традиционную красную дорожку в этом году заменили на голубую, так как темой Евровидения-2018 стал океан. Украину на песенном конкурсе представляет Melovin с композицией Under the Ladder. Он выступит во втором полуфинале.

Насколько выступление украинского исполнителя на Евровидении-2018 будет удачным, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал (6 мая — Ред.) музыкальный продюсер Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк/Facebook Игорь Кондратюк. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Хто з учасників цьогорічного Євробачення має найбільші шанси на перемогу?

— Я бачив котування букмекерів, вони вважають, що переможе Ізраїль, на другому місці у них Саша Рибак, який вдруге бере участь в Євробаченні. Але ми знаємо, що букмекери часто помиляються.

Хто працював над ідею номера Melovin для виступу на Євробаченні?

— Я знаю інформацію, яка є в абсолютно вільному доступі, що постановкою займався Костя Томільченко, постановкою номера як постановник, от і все, що музику довів Женя Філатов. В принципі, це інформація, про яку дізнаюсь так само, як і Ви, з достовірних джерел, наприклад, від каналу СТБ. Інших, якихось більш інсайдерських новин в мене немає. І я, чесно кажучи, вважаю, що того, що ми знаємо з вами, цього досить, щоб вважати, що це буде зроблено максимально ефективно для Melovin.

Ви з ним працювали у Києві під час іншого конкурсу. Розкажіть про нього.

— Дивіться, він чим взяв публіку, яка дивилася Х-Фактор, і чим взяв тепер людей, які дивилися і голосували на національному відборі, тим, що він має свій музичний стиль, образ, він цей образ одразу ж нам подав з перших своїх виступів на Х-Факторі, і навіть якщо ви з цим не погоджувались і вважали, що це якась дивна, може, незрозуміла чи така дитяча гра молодого хлопчика з Одеси, то тепер всім зрозуміло, що він розуміє свій образ, він в ньому абсолютно вільно себе почуває. У Melovin немає ніяких проблем з образом, він не боїться сцени, він не боїться своїх пісень і музики, тобто він абсолютно впевнено себе почуває в тому, що він витворяє. І от це, насправді, у мене викликає повагу, тому що за всі роки, що я беру участь в талант-шоу України, головна проблема усіх, хто приходить, це наступне — у них, у всіх цих людей талановитих, красивих, симпатичних, молодих є талант співати, здається, але у них абсолютно немає розуміння, якими вони дорогами, шляхами здобудуть свою славу вокальну, співочу, артистичну, вони не орієнтуються, вони не знають, хто вони, чи вони — естрадні співаки, чи співаки з мюзиклів, чи народні співаки, вони того не знають. Просто хочеться сказати — в тебе є голос, але з цим голосом тобі нічого робити, крім як іноді співати на днях народженнях. А у цього хлопця є повне розуміння, як він має виглядати і це його величезна перевага і заслуга його, і в цьому сенсі він — молодець. Тому тримаємо кулачки за Melovin, я не вірю, що він переможе, хоча буду дуже радий, якщо це відбудеться, але все-таки, дай Бог, йому вийти з півфіналу і посісти десь місце в десятці, тоді це буде його величезна перемога.

Останнім часом виникали суперечки щодо того, хто має визначати переможців пісенного конкурсу. На Вашу думку, це мають робити виключно глядачі чи все-таки потрібна й оцінка експертів?

— Нинішня ситуація, мені здається, вона, до речі, зробила Джамалу переможницею, якщо мені не зраджує пам'ять, вона, мабуть, якраз є такою перехідною. На мій погляд, все-таки глядачі повинні мати переважне право голосування, хоча там неможливо досягти об'єктивності в принципі. Тому що починають говорити про політичні голосування, про якісь регіональні голосування, починають говорити про те, що, наприклад, якщо турків більше по всій Європі як трудових мігрантів, то вони і будуть переважно давати перевагу Туреччині, яка, правда, давно не перемагала, якщо ми пам'ятаємо. Тому я думаю, що журі все-таки може бути, але ця система — ще не дуже досконала. Будемо вважати, що система, яка існує зараз, це максимально коректне намагання організаторів Євробачення обирати переможця.

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Наскільки сьогодні на результати Євробачення впливає політичний фактор, адже кожен рік є певні тенденції у голосуванні країн? Наприклад, Кіпр найвищі бали ставить Греції, Молдова — Румунії, Білорусь — Росії і так далі.

— Вони мають значення, але я впевнений, що вони не мають вирішального значення. Вибачте, якщо перемагає, наприклад, Саша Рибак з Норвегії, то якщо ми порахуємо скандинавів сумарно, вибачте, всі скандинави сумарно мають набагато менше голосів, ніж ті ж Балкани, або скандинави — це Ісландія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, правильно? Це п'ять країн, балканських країн — більше… Ні, я думаю, що це має значення, але не вирішальне.

До речі, поява Саши Рибака знову на Євробаченні — це не дивно для Вас, музичного продюсера?

— Ні, абсолютно не дивно. Я не буду брехати, по-моєму, якась ірландка перемагала не один раз. Занадто мала країна Норвегія, щоб там було багато бажаючих, мені здається, виступати на Євробаченні. В Норвегії живе кількість людей така ж сама, як у Київській області. От уявіть собі, що ми б виставляли співаків лише від Київської області.

А у нас багато талантів на Київщині.

— Руслана зі Львова, Джамала з Криму… Це Вам так здається. Так що там є деяка проблема, і мені байдуже, чесно кажучи, Саша виступить непогано.