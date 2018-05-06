В Лиссабоне стартовало Евровидение - 2018

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Лиссабоне в воскресенье вечером, 6 мая, началось официальное открытие "Евровидение-2018", передает "Страна".
Мероприятие проходит на арене Altice в Парке Наций.
Смотрите также: Всех сжечь к едреной матери. Сердючка обратилась к Melovin перед Евровидением
Церемония открытия проводится на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологий.
Португалия впервые принимает Евровидение после победы в Киеве Сальвадора Собрала.
Как сообщалось ранее, букмекеры высоко оценивают шансы Украины на выход в финал Евровидения.