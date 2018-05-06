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    В Лиссабоне стартовало Евровидение - 2018

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    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (148)

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    Мероприятие проходит на арене Altice в Парке Наций. Церемония открытия проводится на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологий.
    Открытие Евровидения-2018
    Кадр из видео на канале Eurovision Song Contest

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Лиссабоне в воскресенье вечером, 6 мая, началось официальное открытие "Евровидение-2018", передает "Страна".

    Мероприятие проходит на арене Altice в Парке Наций. 

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    Церемония открытия проводится на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологий.

    Португалия впервые принимает Евровидение после победы в Киеве Сальвадора Собрала. 

    Как сообщалось ранее, букмекеры высоко оценивают шансы Украины на выход в финал Евровидения.

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