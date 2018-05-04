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    Представитель Украины на Евровидении оконфузился, забыв украинский язык

    (обновлено: )46380
    Певец Melovin, который представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, оконфузился на пресс-конференции, забыв государственный язык. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube.
    канал Festival da Canção в youtube

    Певец Melovin, который представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, оконфузился на пресс-конференции, забыв государственный язык. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube (с 04:13).

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    УНИАН
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    В начале общения с прессой исполнитель намеревался говорить только на украинском языке, однако уже через пять минут оказалось, что ему не хватает словарного запаса. Так, музыкант долго не мог вспомнить слово "письма" и, в конце концов, попросил помощи у переводчицы.

    Певец не прекратил попыток говорить на украинском языке, однако в ходе беседы еще не раз переспрашивал помощницу, а затем и вовсе начал использовать русские слова вперемешку с украинскими.

    Конкурс песни в 2018 году впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, а второй — 10-го числа. Финал Евровидения пройдет 12 мая.

    Melovin (Константин Бочаров) родился в Одессе в 1997 году, окончил театральную школу. Его дискография насчитывает 11 песен, часть которых на русском, часть — на английском языке. В некоторых композициях встречаются куплеты на украинском.

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