Представитель Украины на Евровидении оконфузился, забыв украинский язык

Певец Melovin, который представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, оконфузился на пресс-конференции, забыв государственный язык. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube (с 04:13).

В начале общения с прессой исполнитель намеревался говорить только на украинском языке, однако уже через пять минут оказалось, что ему не хватает словарного запаса. Так, музыкант долго не мог вспомнить слово "письма" и, в конце концов, попросил помощи у переводчицы.

Певец не прекратил попыток говорить на украинском языке, однако в ходе беседы еще не раз переспрашивал помощницу, а затем и вовсе начал использовать русские слова вперемешку с украинскими.

Конкурс песни в 2018 году впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, а второй — 10-го числа. Финал Евровидения пройдет 12 мая.

Melovin (Константин Бочаров) родился в Одессе в 1997 году, окончил театральную школу. Его дискография насчитывает 11 песен, часть которых на русском, часть — на английском языке. В некоторых композициях встречаются куплеты на украинском.

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