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    Фотоленты

    Фольк, перья и рояль в огне. Как прошел финал отбора на Евровидение

    (обновлено: )16611
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Melovin
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    УНИАН
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    УНИАН
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    УНИАН
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    УНИАН
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    УНИАН
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    УНИАН
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    УНИАН
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    УНИАН
    Финал отбора на Евровидение-2018
    Финал отбора на Евровидение-2018
    УНИАН
    Melovin
    Melovin
    УНИАН

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    Финал отбора на Евровидение-2018

    Молодой певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, с песней Under the Ladder ("Под лестницей") стал победителем украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение", который в этом году пройдет в Лиссабоне. Имя исполнителя, который поедет представлять Украину на песенном конкурсе, объявили в прямом эфире отбора.

    Лучший исполнитель был определен на основании мнения профессионального жюри и голосов телезрителей.

    Melovin получил за свое выступление от судей 5 баллов. Максимальную оценку получила певица Tayanna. Певца спасло максимальное количество голосов от зрителей — 6 баллов, за счет которых Melovin и победил.

    Помимо Melovin, участие в финале национального отбора, который прошел в субботу в Киеве, приняли участие группа Kadnay, певица Tayanna, группа The Erised, певец Влад Каращук, выступающий под сценическим именем Laud и молодая исполнительница Ирина Василенко, выступающая под псевдонимом Vilna.

    Бочаров в 2015 году стал победителем вокального шоу X-фактор, ему 20 лет, он родом из Одессы. После объявления результатов голосования исполнитель пообещал, что "приедет с конкурса с победой".

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