наверх
10.04.201821:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    Культура

    Букмекеры оценили шансы украинца на Евровидении-2018

    (обновлено: )120
    Лидерами первого полуфинала "Евровидения 2018", который состоится 8 мая, являются исполнители из Израиля, Чехии и Эстонии.
    Melovin
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украинский представитель на "Евровидении-2018" Melovin по версии букмекеров займет третье место в первом полуфинале.

    Смотрите также: Стало известно, какую песню исполнит Самойлова на Евровидении

    В то же время, по мнению букмекеров, лидерами первого полуфинала "Евровидения 2018", который состоится 8 мая, являются исполнители из Израиля, Чехии и Эстонии.

    Такие данные следуют из котировок, опубликованных на странице "Евровидение Украина" в Facebook.

    Ранее сообщалось. что букмекеры предсказывают победу представительнице Израиля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Подтопление в Вилково
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Флаг Сирии
    Сирия: скандал с химоружием и риск столкновения РФ и США
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП