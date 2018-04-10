Букмекеры оценили шансы украинца на Евровидении-2018

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украинский представитель на "Евровидении-2018" Melovin по версии букмекеров займет третье место в первом полуфинале.

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В то же время, по мнению букмекеров, лидерами первого полуфинала "Евровидения 2018", который состоится 8 мая, являются исполнители из Израиля, Чехии и Эстонии.

Такие данные следуют из котировок, опубликованных на странице "Евровидение Украина" в Facebook.

Ранее сообщалось. что букмекеры предсказывают победу представительнице Израиля.