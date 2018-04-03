Евровидение-2018. Стало известно, какой по счету выступит Украина

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина.
Как стало известно, представитель от Украины Melovin выступит под номером 18 – последним во втором полуфинале.
Отмечается, что порядок выступления конкурсантов в двух полуфиналах был определен продюсерами вещателя RTP. Он был одобрен исполнительным руководителем Европейского вещательного союза (EBU) Йоном Ола Сандом и председателем наблюдательного совета Фрэнком Дитером Фрейлином.
"С 2013 года продюсеры принимают решение о текущем порядке шоу, чтобы создать более захватывающее телевизионное шоу и обеспечить, чтобы каждая песня выделялась", – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в столице Португалии уже монтируют сцену для конкурса.