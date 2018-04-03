наверх
03.04.201822:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Культура

    Евровидение-2018. Стало известно, какой по счету выступит Украина

    (обновлено: )36
    Представитель от Украины Melovin выступит под номером 18 – последним во втором полуфинале. Порядок выступления конкурсантов в двух полуфиналах был определен продюсерами вещателя RTP.
    Melovin
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. 

    Певица Юлия Самойлова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стало известно, какую песню исполнит Самойлова на Евровидении
    Был определен порядок выступлений конкурсантов на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, который пройдет в мае в Лиссабоне, сообщается на сайте конкурса.

    Как стало известно, представитель от Украины Melovin выступит под номером 18 – последним во втором полуфинале.

    Отмечается, что порядок выступления конкурсантов в двух полуфиналах был определен продюсерами вещателя RTP. Он был одобрен исполнительным руководителем Европейского вещательного союза (EBU) Йоном Ола Сандом и председателем наблюдательного совета Фрэнком Дитером Фрейлином.

    "С 2013 года продюсеры принимают решение о текущем порядке шоу, чтобы создать более захватывающее телевизионное шоу и обеспечить, чтобы каждая песня выделялась", – говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, в столице Португалии уже монтируют сцену для конкурса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ