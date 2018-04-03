Евровидение-2018. Стало известно, какой по счету выступит Украина

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина.

Был определен порядок выступлений конкурсантов на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, который пройдет в мае в Лиссабоне, сообщается на сайте конкурса.

Как стало известно, представитель от Украины Melovin выступит под номером 18 – последним во втором полуфинале.

Отмечается, что порядок выступления конкурсантов в двух полуфиналах был определен продюсерами вещателя RTP. Он был одобрен исполнительным руководителем Европейского вещательного союза (EBU) Йоном Ола Сандом и председателем наблюдательного совета Фрэнком Дитером Фрейлином.

"С 2013 года продюсеры принимают решение о текущем порядке шоу, чтобы создать более захватывающее телевизионное шоу и обеспечить, чтобы каждая песня выделялась", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в столице Португалии уже монтируют сцену для конкурса.