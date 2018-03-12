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    Стало известно, какую песню исполнит Самойлова на Евровидении

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    Певица Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018 с песней I Won't Break, презентация композиции состоялась в эфире программы "Воскресное Время" на Первом канале.
    Певица Юлия Самойлова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    В воскресенье Первый канал подтвердил, что Самойлова представит Россию на Евровидении-2018, которое пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

    "Евровидение — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются… Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей", — сказала Самойлова в эфире Первого канала.

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    Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, сообщили в пресс-службе телеканала. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в прошлом году.

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