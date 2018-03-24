Умерла первая победительница Евровидения

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина.

В возрасте 94 лет умерла швейцарская певица Лиз Ассия, которая победила на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году, сообщается на сайте конкурса.

Она победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.

Лиз Ассия также принимала участие в мероприятиях Евровидения и позже, когда, например, в 2003 году в обращении из Кипра желала успехов участникам конкурса перед "Большим финалом", а в 2008 году она объявляла начало голосования в Белграде.

В 2011 году певица собиралась снова участвовать в Евровидении, но не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в финал отбора.

Напомним, ранее букмекеры опубликовали список наиболее вероятных победителей будущего конкурса Евровидение-2018.