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    Культура

    Умерла первая победительница Евровидения

    (обновлено: )147
    Швейцарская исполнительница Лиз Ассия победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.
    Лиз Ассия
    wikipedia Daniel Kruczynski

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. 

    Певица Юлия Самойлова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стало известно, какую песню исполнит Самойлова на Евровидении
    В возрасте 94 лет умерла швейцарская певица Лиз Ассия, которая победила на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году, сообщается на сайте конкурса.

    Она победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.

    Лиз Ассия также принимала участие в мероприятиях Евровидения и позже, когда, например, в 2003 году в обращении из Кипра желала успехов участникам конкурса перед "Большим финалом", а в 2008 году она объявляла начало голосования в Белграде.

    В 2011 году певица собиралась снова участвовать в Евровидении, но не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в финал отбора.

    Напомним, ранее букмекеры опубликовали список наиболее вероятных победителей будущего конкурса Евровидение-2018.

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