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    В столице Португалии уже монтируют сцену для Евровидения

    (обновлено: )33
    По словам организаторов, сцена будет очень технологичной, основной акцент сделан на декорации. Зал сможет принять 20 тысяч зрителей.
    В столице Португалии начали монтировать сцену для Евровидения
    facebook.com/eurovision.evrobachennya/

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В столице Португалии уже начали монтировать сцену в Altice Arena для Евровидения, сообщается на странице "Евровидение Украина" в Facebook.

    По словам организаторов, сцена будет очень технологичной, основной акцент сделан на декорации. Зал сможет принять 20 тысяч зрителей.

    "Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, поэтому основной акцент будет на декорациях", – говорится в сообщении.

    facebook.com/eurovision.evrobachennya/
    В столице Португалии начали монтировать сцену для Евровидения

    Ранее букмекеры опубликовали список наиболее вероятных победителей будущего конкурса Евровидение-2018.

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