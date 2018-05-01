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    Культура

    Стали известны имена жюри Евровидения

    (обновлено: )87
    Всего в список жюри вошло 215 представителей из 43 стран. Украину в жюри представят певицы Кристина Соловей, Alloise, радиоведущий Денис Жупник, музыкальные продюсеры Виталий Климов и Артур Даниелян.
    В столице Португалии начали монтировать сцену для Евровидения
    facebook.com/eurovision.evrobachennya/

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Стали известны имена всех членов жюри песенного конкурса Евровидение-2018, который пройдет в португальской столице Лиссабоне, передает официальный сайт конкурса.

    Певица Юлия Самойлова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стало известно, какую песню исполнит Самойлова на Евровидении

    Всего в список жюри вошло 215 представителей из 43 стран.

    Украину в жюри представят певицы Кристина Соловей, Alloise, радиоведущий Денис Жупник, музыкальные продюсеры Виталий Климов и Артур Даниелян.

    Члены жюри будут оценивать конкурсантов по таким параметрам как: вокальные данные, артистизм, композиция, оригинальность песни и общее впечатление.

    Самому молодому судье — 16 лет, он из Эстонии, а самому старшему — 74 года, он из Хорватии. 

    Напомним, украинский певец Константин Бочаров, выступающий под именем Melovin (будет представлять Украину на Евровидении-2018), был искусан собакой во время празднования своего дня рождения 11 апреля.

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