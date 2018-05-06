наверх
06.05.201818:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    Евровидение. После репетиций букмекеры назвали новых лидеров

    (обновлено: )12610
    Норвегия и Эстония заменили Болгарию и Чехию. Ранее по мнению букмекеров, лидерами были Израиль, Болгария, Чехия, а Эстония и Норвегия были на 6-м и 7-м местах.
    Евровидение-2018
    Скриншот

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Букмекеры после репетиций участников Евровидения-2018 изменили свой прогноз на первую тройку лидеров, сообщает Eurovisionworld.

    Так, теперь лидерами считаются Израиль, Норвегия и Эстония.

    Норвегия и Эстония заменили Болгарию и Чехию. Ранее по мнению букмекеров, лидерами были Израиль, Болгария, Чехия, а Эстония и Норвегия были на 6-м и 7-м местах.

    Израиль на Евровидении представляет Нетта Барзилай с песней "Toy". От Норвегии будет выступать Александр Рыбак с песней "That's How You Write A Song", который уже побеждал на конкурсе в 2009 году. А от Эстонии будет Элина Нечаева с композицией "La Forza".

    Представитель Украины Melovin, по прогнозам букмекеров, занимает лишь 19 место.

    Напомним, в воскресенье состоится официальное открытие Евровидения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Лужа крови на месте взрыва гранаты в Киеве
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан