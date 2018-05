Евровидение. После репетиций букмекеры назвали новых лидеров

Скриншот

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Букмекеры после репетиций участников Евровидения-2018 изменили свой прогноз на первую тройку лидеров, сообщает Eurovisionworld.

Так, теперь лидерами считаются Израиль, Норвегия и Эстония.

Норвегия и Эстония заменили Болгарию и Чехию. Ранее по мнению букмекеров, лидерами были Израиль, Болгария, Чехия, а Эстония и Норвегия были на 6-м и 7-м местах.

Израиль на Евровидении представляет Нетта Барзилай с песней "Toy". От Норвегии будет выступать Александр Рыбак с песней "That's How You Write A Song", который уже побеждал на конкурсе в 2009 году. А от Эстонии будет Элина Нечаева с композицией "La Forza".

Представитель Украины Melovin, по прогнозам букмекеров, занимает лишь 19 место.

Напомним, в воскресенье состоится официальное открытие Евровидения.