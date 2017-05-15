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    Александр Рыбак записал кавер-версию песни победителя Евровидения-2017

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (89)

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    Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак записал скрипичную кавер-версию песни выигравшего этот международный песенный конкурс в нынешнем году португальца Сальвадора Собрала.
    Канал AlexanderRybakVideo на Youtube

    Финал Евровидения-2017 состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал 27-летний Собрал, исполнивший лирическую песню на родным языке Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). Второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project. Португалия впервые с момента своего участия в Евровидении победила в песенном конкурсе.

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    Рыбак исполнил песню на английском языке. При этом сопроводительный комментарий к видео норвежский певец с белорусскими корнями опубликовал на своей странице в Instagram.

    "Дело в том, что я влюбился в эту песню несколько месяцев назад, и записал это видео довольно давно. Я решил подождать до того момента, когда конкурс завершится, поскольку не хотел вмешиваться в ход событий. Теперь момент настал, и я надеюсь, что люди увидят мою любовь и восхищение, которые я испытываю к этой песне", — написал Рыбак. Он выразил надежду, что Собралу понравится его версия композиции.

    Рыбак выиграл конкурс Евровидение в 2009 году в Москве. Тогда он исполнил песню Fairytale, набрав рекордные 387 баллов.

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