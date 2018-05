Выступления победителей первого полуфинала Евровидения-2018

Представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы вышли в финал международного песенного конкурса "Евровидение" по итогам первого полуфинала, который прошел во вторник, 8 мая, на лиссабонской арене Altice.

"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Первый полуфинал состоялся во вторник, его трансляция велась на официальном YouTube-канале конкурса. На сцену вышли представители 19 стран, концерт открыла представительница Азербайджана, певица Айсель с композицией X My Heart (в финал артистка не прошла), а последней выпала честь выступить певице из Кипра Элени Форейре, которая исполнила композицию Fuego.

Пока зрители отдавали голоса понравившимся участникам, зрителям в зале показали ролик, в котором все участники Евровидения-2017, которое прошло в Киеве, спели песню португальца Салвадора Собрала, покорившего сердца жюри почти всех стран своей песней Amar Pelos Dois. Именно благодаря ему конкурс в этом году проходит в Лиссабоне. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей: из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии.

Ева Засимаускайте из Литвы выступает с песней When We"re Old, Элина Нечаева из Эстонии запомнилась зрителям оперным исполнением песни на итальянском языке La Forza. В финале зрители вновь услышат Нетту из Израиля, которую многие называют в числе фаворитов конкурса. Официальный клип на песню Toy уже набрал более 19 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра.

Юджин Бушпепа из Албании в финале вновь исполнит песню Mall, Миколас Джозеф из Чехии подарит поклонникам возможность вновь станцевать под зажигательную Lie to me. Также на сцену вновь выйдет коллектив Equinox из Болгарии с песней Bones, Цезарь Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody but you, Саара Альто из Финляндией с треком Monsters и Райан О"Шоненси из Ирландии, покоривший жюри полуфинала песней Together.

Вашему вниманию предлагаются выступления победителей первого полуфинала Евровидения-2018.

Австрия:

Эстония:

Кипр:

Литва:

Израиль:

Чехия:

Болгария:

Албания:

Финляндия:

Ирландия:

Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018 представляет исполнитель Melovin с песней Under the Ladder. Он выйдет на сцену под номером 18 во втором полуфинале. Букмекеры высоко оценивают шансы Украины на выход в финал Евровидения.