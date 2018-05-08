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    Евровидение - 2018. В Лиссабоне ранили ножом журналиста

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    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (154)

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    По данным СМИ, злоумышленник подошел к греческому журналисту, приехавшему в Лиссабон освещать Евровидение, ударил ножом и ограбил. На данный момент угрозы его жизни нет.
    Голубая дорожка Евровидения в Лиссабоне
    @Eurovision

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный во время ограбления ранил ножом греческого журналиста, приехавшего освещать песенный конкурс Евровидение в Лиссабоне, он госпитализирован, сообщает телеканал Antenna.

    Открытие международного конкурса песни Евровидение-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Старт Евровидения. Улыбки, наряды и эпатаж участников на открытии

    ЧП произошло утром в понедельник. Согласно сообщению, злоумышленник подошел к нему, ударил ножом и ограбил. При этом в Лиссабоне повышены меры безопасности и "практически на каждом углу" стоят полицейские.

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    В настоящее время угрозы жизни журналиста, который возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе, нет.

    В свою очередь телеканал Star сообщает, что у молодого человека была с собой довольно большая сумма денег – 4 тысячи евро, которые предназначались для покупки билетов на полуфинал конкурса. Грабитель после нападения скрылся.

    Ранее букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала международного песенного конкурса Евровидение — 2018, который в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне. По их мнению, в финал выйдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия.

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