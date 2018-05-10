наверх
10.05.201822:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Видео

    Второй полуфинал Евровидения-2018, выступают Украина и РФ. Онлайн

    Тема:

    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (161)

    (обновлено: )167
    В столице Португалии Лиссабоне стартует второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Во втором полуфинале под №18 выступит представитель Украины Melovin (Константин Бочаров).
    канал Eurovision Song Contest в youtube

    В столице Португалии Лиссабоне стартует второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Во втором полуфинале под №18 выступит представитель Украины Melovin (Константин Бочаров). Также на сцену арены Altice в четверг, 10 мая, выйдут представители Норвегии, Молдавии, Грузии, России и других стран.

    Читайте также — Украина на Евровидении: не победим, так поскандалим

    Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

    Первый полуфинал Евровидения - 2018. Видео
    Канал Eurovision Song Contest на Youtube
    Первый полуфинал Евровидения-2018

    Во втором полуфинале Melovin исполнит песню "Under The Ladder" о поражениях, которые через разные события приводят людей к успеху. Автором музыки является сам музыкант, а текст песни написал Mike Ryals. 

    На Евровидении-2018 поклонники конкурса увидят знакомых артистов. Так, второй полуфинал конкурса откроет выступление представителя Норвегии Александра Рыбака, который покорил жюри в 2009 году скрипичными трелями и сумел привезти праздник песни в свою страну. Он выступит с композицией That’s How You Write a Song его собственного авторства, ничуть не уступающей триумфальной Fairytale по энергичному настроению.

    Всего на сцену выйдут 18 артистов, среди которых Лея Сирк из Словении с композицией на родном языке Hvala, певица Юлия Самойлова ("I Won’t Break") из России, представитель Швеции Бенджамин Ингроссо, исполняющий трек Dance You Off.

    Смотрите также: Выступления победителей первого полуфинала Евровидения-2018

    Певец Waylon представит Нидерланды с песней Outlaw In 'Em, также во втором полуфинале выступит коллектив The Humans из Румынии, Rasmussen из Дании, Джессика Майбой из Австралии и другие исполнители.

    Первый полуфинал международного конкурса состоялся во вторник на лиссабонской арене Altice. По его итогам в финал вышли участники из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Монумент "Родина-Мать" в Киеве украсили маковым венком
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Дым над зданием "Интера" в Киеве
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Второй полуфинал Евровидения-2018. Онлайн
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина