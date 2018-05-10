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    "Нацкорпус" прорвался к дому Левочкина. Онлайн-трансляция

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    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы (53)

    (обновлено: )1486314
    Около сотни человек прорвались к дому одного из владельцев телеканала "Интер" Сергея Левочкина. Большинство участников акции - представители "Национального корпуса".
    Канал Громадське Телебачення на Youtube

    "Поскольку "Интер" проигнорировал нашу вчерашнюю акцию, мы начинаем длительную планомерную акцию и борьбу с владельцами телеканала. Цель сегодняшней — передать привет господину Левочкину", — прокомментировал Общественном руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев.

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    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.  

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