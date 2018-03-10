Как заявил один из лидеров партии, депутат Верховной Рады Сергей Левочкин, "Оппоблок" примет участие во всех выборах, которые будут проводиться – и президентских, и парламентских, и местных, в том числе и в Донбассе.
В преддверии выборов в Украине снова обсуждаются перспективы изменения конфигурации власти, звучат предложения окончательно перейти к модели парламентской республики. Эти обсуждения возникли не на пустом месте: нынешняя власть ищет варианты спасения.
В парламент внесен законопроект, в соответствии с которым Рада наделяется правом увольнять директора Национального антикоррупционного бюро, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также директора Государственного бюро расследований.
Один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин заявил, что ситуация в центре Киева - "не что иное, как борьба за власть внутри власти", так как Саакашвили был приглашен в страну "нынешней властью и был ее частью".
В пресс-службе Сергея Левочкина сообщили, что в адрес народного депутата звучат "угрозы физического устранения, которые исходят от руководства МВД". В министерстве назвали обвинения "бредом политических приспешников Януковича".
В пресс-службе одного из лидеров "Оппозиционного блока" заявили, "нынешние заявления "Радикальной партии" – не что иное, как попытка включить в отношении С. Левочкина репрессивный механизм нынешней власти, частью которой является "Радикальная партия" Ляшко".
Сотрудники спецподразделения "Титан" МВД, работающие с Сергеем Левочкиным по договору охраны, неоднократно фиксировали слежку за его передвижениями и офисом, которая велась сотрудниками седьмого управления МВД, говорится в заявлении партии.
Подготовка к обеспечению второго срока Петра Порошенко на посту президента не ведется, уверяют в АП. Досрочных парламентских выборов не будет, говорит сам президент. Но многие политики и эксперты в этом сомневаются.
Как сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, бывший глава АПУ был допрошен, однако данных, "которые бы указывали на его причастность к организации этого преступления, на сегодняшний день не получено".
Нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Леочкин выразил надежду, что "новоизбранный президент будет держать украинский вопрос в поле зрения, и на то, что эта новая энергия даст, наконец, Украине возможность стать мирной страной".
один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин сообщил, что неоправданная жестокость милиции против студентов на Майдане 30 ноября 2013 года стала причиной его протеста и ухода с поста главы администрации Януковича.
Наезды на "Интер", попытки "захватить", "разгромить" телеканал, это не столько борьба с пророссийской и антигосударственной позицией этого СМИ, сколько явная война команды Порошенко, находящейся у власти, с олигархами Фирташем и Левочкиным.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".