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    Сергей Левочкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 88
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    Сергей Левочкин в Раде
    "Оппоблок" примет участие в президентских выборах в 2019 г
    13:25 29.01.2018
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    Как заявил один из лидеров партии, депутат Верховной Рады Сергей Левочкин, "Оппоблок" примет участие во всех выборах, которые будут проводиться – и президентских, и парламентских, и местных, в том числе и в Донбассе.
    Выборы в Украине. Архивное фото
    Страшный 2019-й: "Эти - пойдут на все"
    08:28 24.01.2018
    17290Политический кризис: страна в тупике
    В преддверии выборов в Украине снова обсуждаются перспективы изменения конфигурации власти, звучат предложения окончательно перейти к модели парламентской республики. Эти обсуждения возникли не на пустом месте: нынешняя власть ищет варианты спасения.
    Вывеска НАБУ
    В Раде "протаскивают" законопроект об увольнении директора НАБУ без аудита
    00:42 07.12.2017
    254Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В парламент внесен законопроект, в соответствии с которым Рада наделяется правом увольнять директора Национального антикоррупционного бюро, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также директора Государственного бюро расследований.
    Саакашвили на свободе, 5 декабря 2017
    В "Оппоблоке" прокомментировали ситуацию с Саакашвили
    16:29 05.12.2017
    952Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин заявил, что ситуация в центре Киева - "не что иное, как борьба за власть внутри власти", так как Саакашвили был приглашен в страну "нынешней властью и был ее частью".
    Раненный Мосийчук
    У "радикалов" назвали причастного к покушению на Мосийчука
    19:51 26.10.2017
    3228Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    По мнению Олега Ляшко, заказчиком покушения на нардепа Игоря Мосийчука может быть бывший глава Администрации президента Януковича Сергей Левочкин.
    Сергей Левочкин в Раде
    Депутат Рады обвинил МВД в подготовке покушения
    14:25 18.10.2017
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    В пресс-службе Сергея Левочкина сообщили, что в адрес народного депутата звучат "угрозы физического устранения, которые исходят от руководства МВД". В министерстве назвали обвинения "бредом политических приспешников Януковича".
    Сергей Левочкин в Раде
    Левочкин отвергает обвинения в незаконном обогащении
    16:20 02.06.2017
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    В пресс-службе одного из лидеров "Оппозиционного блока" заявили, "нынешние заявления "Радикальной партии" – не что иное, как попытка включить в отношении С. Левочкина репрессивный механизм нынешней власти, частью которой является "Радикальная партия" Ляшко".
    Народный депутат Оппозиционного блока Сергей Левочкин. Архивное фото
    У Левочкина ответили на заявление "Радикальной партии" и новое дело САП
    17:53 01.06.2017
    319Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно заявлению пресс-службы нардепа, информация "Радикальной партии Ляшко" - ни что иное, как "попытка включить в отношении Сергея Левочкина репрессивный механизм нынешней власти".
    Сергей Левочкин. Архивное фото
    Антикоррупционная прокуратура возбудила дело против Левочкина
    17:01 01.06.2017
    1855Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование по информации о вероятном обогащении депутата от "Оппозиционного блока" Левочкина.
    Сергей Левочкин в Раде
    "Оппозиционный блок" обвинил Авакова в слежке за Левочкиным
    10:40 10.04.2017
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    Сотрудники спецподразделения "Титан" МВД, работающие с Сергеем Левочкиным по договору охраны, неоднократно фиксировали слежку за его передвижениями и офисом, которая велась сотрудниками седьмого управления МВД, говорится в заявлении партии.
    Администрация Президента Украины
    Вход и выход. Досрочные выборы или новый переворот?
    19:22 06.04.2017
    2021
    Подготовка к обеспечению второго срока Петра Порошенко на посту президента не ведется, уверяют в АП. Досрочных парламентских выборов не будет, говорит сам президент. Но многие политики и эксперты в этом сомневаются.
    Сергей Левочкин в Раде
    ГПУ не нашла доказательств причастности Левочкина к разгону Евромайдана
    04:49 17.02.2017
    329Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Как сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, бывший глава АПУ был допрошен, однако данных, "которые бы указывали на его причастность к организации этого преступления, на сегодняшний день не получено".
    Сергей Левочкин в Раде
    "Оппоблок" надеется, что Трамп поможет Украине "стать мирной страной"
    22:20 20.01.2017
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    Нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Леочкин выразил надежду, что "новоизбранный президент будет держать украинский вопрос в поле зрения, и на то, что эта новая энергия даст, наконец, Украине возможность стать мирной страной".
    Виктор Янукович
    Янукович обвинил Фирташа и Левочкина в дестабилизации Украины
    17:05 28.11.2016
    1873Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Бизнесмен Дмитрий Фирташ и экс-глава Администрации президента Сергей Левочкин "разрушили коалицию, и они разрушили фактически стабильность страны", заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.
    Допрос Виктора Януковича в режиме видеоконференции по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года
    Янукович допустил, что разгон Евромайдана мог организовать Левочкин
    14:39 28.11.2016
    1316Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам Виктора Януковича, он не исключает того, что к разгону Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года мог иметь отношение возглавлявший в то время его администрацию Сергей Левочкин.
    Сергей Левочкин в Раде
    Левочкин назвал ложью заявление о его роли в разгоне Майдана
    17:29 23.11.2016
    633Украина - буревестник революций. Годовщины
    один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин сообщил, что неоправданная жестокость милиции против студентов на Майдане 30 ноября 2013 года стала причиной его протеста и ухода с поста главы администрации Януковича.
    Сергей Левочкин в Раде. Архивное фото
    Декларация Левочкина: дома в оффшорах и дивиденды на 40 млн
    05:37 31.10.2016
    961Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Сергей Левочкин является владельцем 6 компаний, размещенных на Кипре, Сейшельских и Виргинских островах. При этом почти 22 млн грн дивидендов экс-глава АПУ получил только от одной из них.
    Последствия пожара в офисе телеканала Интер в Киеве
    Давление на "Интер": никакой политики - чистый расчет
    13:27 06.09.2016
    1084Нападение и поджог на канале "Интер"
    Наезды на "Интер", попытки "захватить", "разгромить" телеканал, это не столько борьба с пророссийской и антигосударственной позицией этого СМИ, сколько явная война команды Порошенко, находящейся у власти, с олигархами Фирташем и Левочкиным.
    Сергей Левочкин в Раде
    Левочкин: разрыв дипотношений Украины с РФ плохо отразится на Донбассе
    18:17 12.08.2016
    1079Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Левочкин сообщил, что его фракция призывает официальный Киев и Москву не сокращать, а наращивать дипломатический диалог на всех уровнях для достижения мира.
    Верховная Рада Украины
    "Оппоблок" предложил предоставить Донбассу особый экономический статус
    12:12 13.06.2016
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    Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин заявил, что фракция ОБ не видит альтернативы минским соглашениям, однако не связывает их выполнение с децентрализацей.
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