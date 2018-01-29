"Оппоблок" примет участие в президентских выборах в 2019 г

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" будет участвовать в президентских и парламентских выборах, которые пройдут в 2019 году, заявил один из лидеров партии, депутат Верховной Рады Сергей Левочкин.

"Наша политсила примет участие во всех выборах, которые будут проводиться – и президентских, и парламентских, и местных, в том числе и в Донбассе", — сказал Левочкин в опубликованном в понедельник интервью изданию "Сегодня". По его словам, согласно проведенным партией опросам, за принципы и цели "Оппозиционного блока" готовы проголосовать треть украинцев.

"Важно объединить все здоровые силы, которые смогут защитить интересы избирателей центра и юго-востока. Сейчас и в парламенте, и во власти в целом, заметен перекос, избиратели центра и юго-востока не представлены в достаточной степени, что не идет на пользу ни стране, ни людям", — сказал он.

Левочкин считает, что кандидат "Оппозиционного блока" на выборах главы государства также имеет шансы выиграть. "От нашей политсилы на выборы пойдет тот, у кого будут самые высокие шансы на победу", — добавил политик.

Согласно последним соцопросам, "Оппозиционный блок" может преодолеть проходной барьер в 5% и получить около 8% голосов. По результатам досрочных парламентских выборов осенью 2014 года, партия набрала почти 9,5% голосов и получила в Раде 43 мандата.