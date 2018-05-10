"Оппоблок" объяснил активизацию радикалов приближением выборов

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. "Оппозиционный блок" расценивает нападки радикалов на членов партии и на СМИ как кампанию давления в связи с предстоящими в 2019 году выборами на Украине, говорится в заявлении организации.

Представители партии "Национальный корпус" (создана на базе полка "Азов") и "Национальных дружин", а также партии "ВО "Свобода" в четверг пикетировали дом депутата Верховной Рады Украины от "Оппоблока", совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина из-за скандала вокруг концерта ко Дню Победы, который транслировал телеканал "Интер". Правоохранители пытались помешать радикалам близко подойти к территории, где расположен дом парламентария, в результате чего возникла потасовка, пострадали журналист и правоохранитель.

"Оппозиционный блок" расценивает нынешние нападки радикалов на членов партии и независимые СМИ как кампанию давления на оппозицию перед грядущими выборами. Нападениями на жильё, угрозами физической расправы членов нашей партии не удастся заставить отказаться от принципиальной политической и гражданской позиции, акциями против независимых СМИ не удастся заставить их замолчать", — говорится в заявлении, размещенном на сайте политсилы, созданной, в частности, бывшими выходцами из Партии регионов.

Партия считает, что в демократическом государстве подобные проявления радикализма недопустимы и требует от правоохранителей пресечь противоправную деятельность экстремистских организаций, дать правовую оценку и наказать непосредственных исполнителей и организаторов. Также "Оппоблок" просит международные правозащитные организации и диппредставительства дать оценку произволу национал-радикалов.

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Президентские и парламентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Радикально настроенные активисты начали пикет офиса "Интера" в среду утром, 9 мая. Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент". Тем не менее концерт вышел в эфир.

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