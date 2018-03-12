Большой куш. Кто победит в борьбе за бывший электорат ПР и коммунистов?

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Наиболее лакомой электоральной нишей, за которую начинается серьезная борьба между множеством политпроектов, являются бывшие избиратели Партии регионов и Компартии. Покамест, правда, непонятно, по какому закону пройдут ближайшие парламентские выборы, что определит конфигурацию избирательного процесса и стратегию основных игроков.

Если сохранится "мажоритарка", то хорошие шансы по одномандатным округам пройти в Верховную Раду имеют Михаил Добкин и Сергей Тарута. Ведь преодолеть 5-процентный барьер их партии "Христианские социалисты" и "Основа" едва ли сумеют. Вспоминаются выборы 2012 года, когда Олег Ляшко самостоятельно прошел по "мажоритарке", а его Радикальная партия не попала в парламент, набрав чуть больше 1%.

Активное противостояние за электорат восточной и южной частей Украины развернется между "Оппозиционным блоком" и "За жизнь". Лишним подтверждение тому выступает "война компроматов", начатая Вадимом Рабиновичем против Сергея Левочкина. Напомним, что недавно НАБУ приобщило к уголовному производству по подозрению в незаконном обогащении нардепа Левочкина документы об аресте его французских активов, предоставленные Рабиновичем.

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В принципе, партия Мураева-Рабиновича, несмотря на то, что существует преимущественно в телевизоре и практически не занимается партийным строительством на местах, уже успела откусить изрядную долю рейтингов "Оппоблока", склонного к соглашательству с нынешней властью. Это приводит к тому, что "Оппоблок" покидают мало-мальски харизматичные политики – присоединившийся к "За жизнь" Нестор Шуфрич, основавший собственный проект Михаил Добкин, в самостоятельное политическое плавание может уйти постепенно увеличивающий медийную активность Вадим Новинский. Если в ближайшее время "Оппоблок" не пересмотрит свое отношение к собственным избирателям, то не факт, что эта политсила сумеет преодолеть проходной барьер, а Юрий Бойко точно не сможет навязать конкуренцию претендентам на президентский пост. К тому же, непонятно, сохранится ли у Рината Ахметова, бизнес-партнера Петра Порошенко и одного из акционеров "Оппоблока", интерес к этому политпроекту.

На юго-восточном электоральном поле наверняка попытаются сыграть более мелкие политпроекты, вроде "Возрождения" и "Нашего края", в чьих рядах имеется немало видных бывших "регионалов". На фоне углубляющейся регионализации украинской политики данные партии показали весьма неплохие результаты на выборах в объединенных территориальных общинах, но станет ли это стартовой площадкой для реализации более серьезных политических амбиций – покамест сомнительно.

Ближе к выборам 2019 года из тени может выйти "вечно молодой, вечно перспективный" Сергей Тигипко, руководитель партии "Сильная Украина", который наверняка станет себя позиционировать как "новое лицо" и представителем "здравых сил". Учитывая, что крайне короткая социальная память является хронической проблемой украинского общества, а антирейтинги большинства действующих политических игроков бьют рекорды, электоральные шансы Тигипко не стоит недооценивать. Жизненный путь Сергея Леонидовича подтверждает, что этот политик бизнесмен – мастер вовремя "залечь на дно", чтобы затем триумфально вернуться в самые высокие киевские кабинеты. Заметим, что с 2014 года бизнес Тигипко на фоне острейшего экономического кризиса и девальвации активов большинства украинских олигархов просто-таки процветает.

После разгрома Партии регионов и Компартии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на сегодняшней день осталась единственной полноценной партией в Украине – с полностью выстроенной горизонтальной структурой, покрывающей все избирательные участки. Собственно, это и есть главный актив "Батькивщины" на Юго-Востоке, на который будет опираться Юлия Владимировна – для нее 2019 год фактически является последней возможностью подняться на украинский политический Олимп.

А вот у пропрезидентской силы "БПП-Солидарность" на Юго-Востоке иной актив – административный ресурс и договоренности с местными элитами. Кстати, лояльность местных элит будет одним из ключевых факторов, за который будут бороться ключевые политические игроки – не секрет, что рейтинги таких мэров, как Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, в своих регионах куда выше, чем рейтинги всеукраинских партий и ключевых политигроков общенационального уровня.

Однако если Петр Порошенко не сумеет переизбраться на второй президентский срок, то "БПП-Солидарность" имеет все шансы раствориться во времени и пространстве намного быстрее, чем Партия регионов. Поэтому, с этой точки зрения, парламентские выборы было бы логично провести осенью 2018 года, притом по старому избирательному закону.

В общем, все самое интересное только начинается. Однако, к большому сожалению, грядущие выборы наверняка обернутся лишь сменой вывесок при сохранении вектора деиндустриализации, деградации социальной сферы и депопуляции.