КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Под домом заместителя председателя "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, который владеет частью телеканала "Интер", произошли столкновения, сообщает "ТСН".

Члены "Национального корпуса" прорвали оцепление правоохранителей и зажгли файеры.

"Нацкорпус" в facebook Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией

"Активисты уже находятся на территории дома депутата. Они ходят по недостроенной части двора. Также участники пикета обрисовывают здание граффити и клеят на стены собственные постеры с надписью "Интер" будет наш"", — говорится в сообщении.

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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.