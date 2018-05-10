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    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией

    Тема:

    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы (56)

    (обновлено: )976213
    Члены "Национального корпуса" прорвали оцепление правоохранителей и зажгли файеры. Сейчас участники пикета обрисовывают здание граффити и клеят на стены собственные постеры с надписью "Интер" будет наш".
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    "Нацкорпус" в facebook

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Под домом заместителя председателя "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, который владеет частью телеканала "Интер", произошли столкновения, сообщает "ТСН".

    Члены "Национального корпуса" прорвали оцепление правоохранителей и зажгли файеры.

    "Нацкорпус" в facebook
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией

    Нацкорпус прорвался к дому Левочкина. Видео
    Канал Громадське Телебачення на Youtube
    "Нацкорпус" прорвался к дому Левочкина. Онлайн-трансляция
    "Активисты уже находятся на территории дома депутата. Они ходят по недостроенной части двора. Также участники пикета обрисовывают здание граффити и клеят на стены собственные постеры с надписью "Интер" будет наш"", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал 

    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.

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