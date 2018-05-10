Хроника 9 мая: неспокойный День Победы, атака на "Интер", потасовки в Днепре

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 9 мая, в городах Украины прошли массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, активисты "Национального корпуса" блокировали здание телеканала "Интер", а СБУ выдворила журналистов российских телеканалов. В этот же день Фанаты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" подрались перед финалом Кубка Украины по футболу в Днепре. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Этот День Победы

Тысячи киевлян приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Наибольшее количество людей пришло в парк Славы в Печерском районе столицы. Различные акции прошли во всех городах и поселках страны. Не обошлось без происшествий. Потасовка произошла в Киеве между националистами и людьми, пришедшими принять участие в акции "Бессмертный полк", в Мелитополе акция "Бессмертного полка" переросла в драку, в Сумах произошел конфликт из-за плакатов о России. В Киеве силой задержали мать погибшей экс-"регионалки" Бережной.

Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы

Представители "Национального корпуса" провели акцию в Киеве возле офиса телеканала "Интер" в связи высказывания ведущих праздничного концерта ко Дню Победы. Под занавес митинга радикалы бросили "коктейль Молотова", в результате чего произошло возгорание на ступеньках перед входом. Активисты намерены продолжить свою акцию в четверг под домом нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина.

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СБУ выслала из Украины российских журналистов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан журналистов телеканалов "Россия" и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, сообщила в среду пресс-служба ведомства. В СБУ утверждают, что снятые видеоматериалы о праздновании 9 мая журналисты якобы планировали использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения".

Порошенко в Берлине договорился о следующем саммите Украина-ЕС

Во время рабочего визита в Германию для участия в церемонии вручения премии Карла Великого президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Европейского Совета Дональдом Туском, с которым он договорился проведении следующего саммита Украина — Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как уточняется, лидеры договорились провести следующий, юбилейный 20-й Саммит Украина — Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе.

В НАТО сообщили детали встречи с главой "Нафтогаза"

Североатлантический альянс подтвердил проведение на этой неделе заседания комиссии Украина-НАТО с участием главы компании "Нафтогаз", на которой обсуждались "вопросы энергетической безопасности". В апреле НАТО не смогла провести заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне, потому что Венгрия заблокировала ее из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам.

Вашингтон ввел новые санкции против оборонных предприятий РФ

Вашингтон ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном реестре США. В черный список попали российские, иранские, северокорейские и китайские структуры, а также организации из Турции и Саудовской Аравии. Предполагается, что ограничительные меры введут на два года с момента вступления решения в силу.

Ультрас vs силовики: полицию Днепра забросали камнями и файерами

Фанаты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" подрались перед финалом Кубка Украины по футболу в Днепре. По данным полиции, происшествие произошло в центре города во время сбора болельщиков. "Между болельщиками произошла драка, в результате которой 20 человек были доставлены в Днепровский отдел полиции", — говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента пострадал один полицейский.

"Шахтер" завоевал Кубок Украины третий раз подряд

Донецкий "Шахтер" выиграл Кубок Украины по футболу, победив киевское "Динамо". Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена" в городе Днепр. Игра завершилась со счетом 2:0. Первый мяч игроки "Шахтера" забили на 47-й минуте. После передачи Бутко с правого фланга отличился Феррейра. Окончательный счет на 61-й минуте сделал Ярослав Ракицкий ударом со штрафного.

Ким Чен Ын по просьбе Трампа помиловал и освободил троих американцев

Трое американцев, освобожденных из мест заключения в КНДР, поблагодарили президента США Дональда Трампа и всех причастных за возвращение на родину. Президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая — после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ранее госсекретарь США сообщал, что дата и место встречи Трампа и лидера КНДР еще окончательно не согласованы.

Решение Трампа по Ирану подняло цены на нефть до небес

Мировые цены на нефть в четверг торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года после того, как во вторник Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

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Израиль поразил ряд военных объектов и склад боеприпасов в Сирии

Израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник. Ранее представитель пресс-службы армии Израиля сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел с территории Сирии.

Ежегодно 9 мая в ряде европейских стран, и в первую очередь – в странах Европейского союза (ЕС), на официальном уровне отмечается День Европы. В настоящее время существуют два отдельных Дня Европы. Так, первый день отмечается 5 мая по решению Совета Европы, начиная с 1964 года, в честь его собственного создания в 1949 году. А второй День Европы, который отмечается 9 мая, был официально утвержден Европарламентом в 2008 году и известен также как "День Декларации Шумана". Поскольку отмечается в годовщину "провозглашения" Декларации Шумана (Плана Шумана).