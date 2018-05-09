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    Молодой военнослужащий погиб на проспекте Победы в Киеве

    (обновлено: )77030
    Погибший, которым оказался 20-летний военнослужащий, перебегал проспект в запрещенном для этого месте и попал под колеса автомобиля.
    Смертельное ДТП на пр-те Победы в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. На проспекте Победы возле станции метро "Житомирская" в Киеве в результате ДТП погиб 20-летний военнослужащий, сообщают "Стражи Эспрессо".

    По данным СМИ, погибший перебегал проспект в запрещенном для этого месте и попал под автомобиль Skoda. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

    dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП на пр-те Победы в Киеве

    Обстоятельства трагедии выясняются, на месте происшествия работает полиция. 

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