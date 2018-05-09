Молодой военнослужащий погиб на проспекте Победы в Киеве

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. На проспекте Победы возле станции метро "Житомирская" в Киеве в результате ДТП погиб 20-летний военнослужащий, сообщают "Стражи Эспрессо".
По данным СМИ, погибший перебегал проспект в запрещенном для этого месте и попал под автомобиль Skoda. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Смертельное ДТП на пр-те Победы в Киеве
Обстоятельства трагедии выясняются, на месте происшествия работает полиция.
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