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    Ким Чен Ын по просьбе Трампа помиловал и освободил троих американцев

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (102)

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    Освобожденные американцы поблагодарили "всех кто работал и содействовал" их возвращению на родину, в частности президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.
    Ким Чен Ын
    REUTERS Damir Sagolj

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Трое американцев, освобожденных из мест заключения в КНДР, поблагодарили президента США Дональда Трампа и всех причастных за возвращение на родину, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление бывших заключенных.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческое рукопожатие. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

    "Мы хотели бы выразить глубокую признательность американским властям, президенту Трампу, госсекретарю (США Майку) Помпео и народу США за то, что доставили нас домой", — говорится в заявлении американцев, распространенном госдепом.

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    Американцы поблагодарили "всех кто работал и содействовал" их возвращению на родину. "Мы также хотим поблагодарить президента за то, что напрямую вступил в контакт с Северной Кореей", — отмечают они.

    Ранее Помпео по итогам своего визита в Северную Корею заявил, что был очень рад забрать с собой в США трех американских граждан, содержавшихся в заключении в КНДР. Как сообщило агентство Ренхап, Ким Чен Ын отдал распоряжение помиловать и освободить трех американцев по просьбе американского президента Дональда Трампа.

    Президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая — после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ранее госсекретарь США сообщал, что дата и место встречи Трампа и лидера КНДР еще окончательно не согласованы, но стороны близки к этому. По некоторым данным, это может быть Сингапур. 

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