Трамп: дата и место встречи с Ким Чен Ыном определены

twitter.com/CNN Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР Президент США Дональд Трамп заявил, что дата и место его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном определены.

Ранее Трамп заявлял, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре или в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

"У нас есть дата и место, о них объявят скоро", — сказал Трамп журналистам.

В минувшую пятницу состоялся саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Смотрите также: Впервые в истории. Долгожданная встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина