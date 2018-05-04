наверх
04.05.201818:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп: дата и место встречи с Ким Чен Ыном определены

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (98)

    (обновлено: )121
    По словам американского президент Дональда Трампа, дата и место его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном определены. Трамп добавил, что о них скоро объявят.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР
    twitter.com/CNN
    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР
    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что дата и место его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном определены.

    Ранее Трамп заявлял, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре или в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

    "У нас есть дата и место, о них объявят скоро", — сказал Трамп журналистам.

    В минувшую пятницу состоялся саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

    Смотрите также: Впервые в истории. Долгожданная встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Ренат Кузьмин
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Борис Грызлов. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе