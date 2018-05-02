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    Трамп лично надиктовал справку о состоянии своего здоровья - врач

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    Справка о здоровье Дональда Трампа за подписью Харольда Борнстейна вызвала в свое время насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона. Там сообщалось, в частности, что Трамп "исключительно силен и вынослив".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года лично надиктовал справку об отличном состоянии своего здоровья, заявил тогдашний врач Трампа Харольд Борнстейн.

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    "Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела", — заявил Борнстейн телеканалу CNN.

    Двустраничная справка о здоровье Трампа за подписью Борнстейна вызвала в свое время насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона. Там сообщалось, в частности, что Трамп "исключительно силен и вынослив" и будет "самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США".

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    Борнстейн также заявил, что личный телохранитель Трампа впоследствии "ограбил" его офис, отняв у него документы о здоровье Трампа. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге во вторник заявила, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.

    Напомним, в начале текущего года лечащий врач главы Белого дома Рони Джексон заявил, что у Трампа "в целом отличное здоровье". Так, по его словам, психика у президента в норме, а вот уровень холестерина повышен. 

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