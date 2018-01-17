Психика у Трампа в норме, а вот уровень холестерина повышен - врач

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа в целом отличное здоровье, заявил его лечащий врач Рони Джексон.

"У президента хорошие показатели и в целом отличное здоровье. Вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства", — сказал Джексон на брифинге для журналистов.

По его словам, это связано в том числе и с тем, что он "всю свою жизнь не курит и не пьет".

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Врач главы государства подчеркнул, что он "чрезвычайно хорошо" прошел тест на психику. Также, по его словам, президент принимает лекарство Propecia, уменьшающее выпадение волос.

При этом доктор подчеркнул, что хотел бы понизить у своего пациента уровень холестерина. Как выяснилось, 71-летний Трамп весит порядка 108 килограммов. Джексон отметил, что глава государства хотел бы сбросить четыре-пять килограммов.

Также врач сообщил, что у Трампа хорошее давление и работа сердца.

Напомним, в прошлом году глава МИД КНДР с трибуны Генассамблеи ООН назвал Трампа психически больным.