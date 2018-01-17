наверх
17.01.201807:00
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Психика у Трампа в норме, а вот уровень холестерина повышен - врач

    (обновлено: )48
    Лечащий врач главы Белого дома Рони Джексон заявил, что отличное здоровье его пациента связано в том числе и с тем, что он "всю свою жизнь не курит и не пьет".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа в целом отличное здоровье, заявил его лечащий врач Рони Джексон.

    Полное солнечное затмение в США
    REUTERS Kevin Lamarque
    The Washington Post: поговорим о психическом здоровье Трампа

    "У президента хорошие показатели и в целом отличное здоровье. Вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства", — сказал Джексон на брифинге для журналистов.

    По его словам, это связано в том числе и с тем, что он "всю свою жизнь не курит и не пьет".

    Читайте также: Интеллектуальное достоинство президента и других политиков

    Врач главы государства подчеркнул, что он "чрезвычайно хорошо" прошел тест на психику. Также, по его словам, президент принимает лекарство Propecia, уменьшающее выпадение волос.

    При этом доктор подчеркнул, что хотел бы понизить у своего пациента уровень холестерина. Как выяснилось, 71-летний Трамп весит порядка 108 килограммов. Джексон отметил, что глава государства хотел бы сбросить четыре-пять килограммов.

    Также врач сообщил, что у Трампа хорошее давление и работа сердца.

    Напомним, в прошлом году глава МИД КНДР с трибуны Генассамблеи ООН назвал Трампа психически больным

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Больница
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине