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    Врач Трампа сделал важное заявление по поводу его здоровья

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    Личный врач главы Белого дома утверждает, что "физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида прошло исключительно хорошо".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. У президента США Дональда Трампа "великолепное здоровье", заявил проводивший обследование американского лидера врач Ронни Джексон.

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    "Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник", — говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

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    Ранее Белый дом сообщал, что Трамп в начале 2018 года пройдет медицинское обследование и позволит врачам обнародовать результаты.

    При этом в СМИ поднимались вопросы по поводу здоровья Трампа после того, как в середине ноября президент дважды прервал свою речь в Белом доме, чтобы сделать пару глотков из бутылки, которую не сразу смог найти. Позднее произошел второй случай, когда во время выступления у американского президента, по-видимому, пересохло в горле, и он невнятно произносил слова.

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    Кроме того, согласно материалам новой книги о Трампе "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", обеспокоенность психическим здоровьем Трампа выражали некоторые его советники.

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