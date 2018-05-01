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    Трамп заявил, что США не хотят быть мировым полицейским

    (обновлено: )53
    Трамп заявил, что Штаты десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире и это не должно быть приоритетом.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. США больше не будут мировым полицейским и не будут тратить на это огромные деньги, заявил президент Дональд Трамп.

    "Мы все меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре или в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

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