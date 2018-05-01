Трамп заявил, что США не хотят быть мировым полицейским

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. США больше не будут мировым полицейским и не будут тратить на это огромные деньги, заявил президент Дональд Трамп.

"Мы все меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре или в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.