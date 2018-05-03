Трамп дал понять Меркель и Макрону, что влияние Европы падает

Владимир Матвеев, обозреватель

Результаты отдельных визитов лидеров Франции и ФРГ Макрона и Меркель в Вашингтон с целью убедить Трампа не выходить из ядерной сделки по Ирану и предоставить ЕС отсрочку на возможный ввод пошлин на сталь и алюминий со стороны США, — показали сокращение влияния Европы на Вашингтон. Об этом сообщает Bloomberg.

Вместо достижения поставленных целей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, покидая Белый Дом, сказала, что решение о предотвращении торговой войны находится вне ее влияния. "Президент будет решать, это ясно", — сказала Меркель репортерам в пятницу.

Сообщается, что встречи обнажили "пропасть" между сторонами с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США. Так, двухчасовой ланч Трампа с Меркель "был омрачен угасающими надеждами" на то, что Меркель могла бы повлиять на Трампа по вопросам торговли, добиться смягчения пошлин для немецких товаров, и вопросу соглашения по иранской ядерной программе.

В ходе встречи Меркель с президентом Трампом в Вашингтоне глава Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос, продлит ли он действие исключений или нет, передает DW.

В начале марта Трамп ввел 25% пошлину на импорт стали и 10% на импорт алюминия, однако предоставил временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.

В ответ на введение пошлин Евросоюз заявил, что может принять ответные меры и начать взымать пошлины на некоторые виды продукции из Соединённых Штатов.

Наряду с этим, президент США предупредил, что, если ЕС, который является основным экспортером стали в США, введет тарифы на американский импорт, Вашингтон ответит введением пошлин на европейские автомобили, сообщает Радио Свобода.

Трамп тогда заявил, что он считает отношение стран Евросоюза "очень несправедливым", обвинив Брюссель в том, что ЕС вводит торговые ограничения для продукции из США, которые "значительно хуже, чем новые американские пошлины", сообщает DW. В частности, Трамп раскритиковал действия ФРГ в торговых и оборонных вопросах.

Показательно, что после визитов Макрона и Меркель в Вашингтон, лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились с тем, что действующее ядерное соглашение с Ираном является лучшим средством, чтобы не допустить превращения Ирана в военную ядерную державу. С таким заявлением выступила в воскресенье канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй. Она провела телефонные переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель, сообщает Радио Свобода.

Между тем, вероятно, под влиянием Трампа, все стороны согласились, что действующее соглашение, возможно, нуждается "в дополнении". В частности, оно могло бы также касаться проблемы баллистических ракет, а также вопроса о "дестабилизирующей роли" Тегерана в ближневосточном регионе, передает Reuters.

Стороны также сошлись во мнении, что "Соединенным Штатам не следует предпринимать каких-либо торгово-политических мер в отношении Евросоюза", имея в виду возможный отказ Вашингтона от исключительных условий для европейских стран в отношении новых пошлин на сталь и алюминий после 1 мая, передает DW.

Наряду с этим, Трамп неоднократно заявлял, что многостороннее международное соглашение, подписанное с Ираном, несовершенно, и поэтому США готовы выйти из него, возобновив действие экономических санкций. Это мнение разделяют его новые советники.

Многостороннее соглашение, подписанное в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном предусматривает снятие с Тегерана экономических санкций – в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.

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В этом контексте Голос Америки сообщает, что президент США продлил срок действия исключений по импортным пошлинам на сталь и алюминий для Канады, Евросоюза и Мексики до 1 июня.

Еврокомиссия во вторник раскритиковала временное продление срока действия исключений, заявив, что Евросоюз готов обсуждать этот вопрос и "не будет вести переговоры под угрозой".

"Решение США продлевает рыночную нестабильность, которая уже сказывается на деловых решениях, – говорится в заявлении Еврокомиссии, на которое ссылается американский ресурс. – Для Евросоюза должно быть сделано полное и постоянное исключение, поскольку эти меры не могут быть оправданы соображениями национальной безопасности", передает американский ресурс.

Трамп считает введение пошлин вопросом национальной безопасности, так как из-за перепроизводства в некоторых странах американский экспорт становится слишком дорогим и не пользуется спросом на мировом рынке.

Наряду с этим, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что введение пошлин на канадские сталь и алюминий повлекло бы за собой "дестабилизирующие последствия", поскольку американская и канадская промышленность (в том числе производство автомобилей и истребителей в США) "тесно связаны".

Канцлер Меркель, в свою очередь, предупредила об угрозе торговой войны в случае, если США не сделают постоянное исключение для Евросоюза.

Тем временем в правительстве Великобритании заявили о том, что необходимо провести независимую проверку соблюдения Ираном сделки. В ФРГ хотят внимательно проанализировать информацию Израиля относительно Ирана.

Сообщается, что ФРГ, Франция и Великобритания направят свои экспертные группы в Израиль для изучения новых данных о секретной ядерной программе Ирана, озвученных премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху.

Обвинения израильского премьер-министра Нетаньяху по поводу деятельности Ирана в ядерной сфере "встретили теплый прием в Вашингтоне и гораздо более прохладную реакцию в Европе", "усугубив противоречия между западными союзниками в тот момент, когда президенту Трампу предстоит принять решение по вопросу о выходе из международного ядерного соглашения с Тегераном", сообщает Голос Америки.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обсудят обвинения Израиля с другими мировыми державами, которые подписали заключенное в 2015 году соглашение. Однако Великобритания заявила, что представленная Израилем информация "лишь подчеркивает необходимость сохранить соглашение".

Международное агентство по атомной энергии заявило, что считает "закрытым" вопрос о том, пытался ли Иран в прошлом разработать ядерное оружие.

Как сообщает Радио Свобода президент Макрон выступает за сохранение в силе ядерной сделки с Ираном, однако призывает к переговорам о ее расширении за счет трех "необходимых дополнительных тем", в числе которых баллистическая программа Тегерана, региональные кризисы на Ближнем Востоке и контроль за иранской ядерной программой после 2025 года.