В США на аукционе продали единственную уцелевшую статую обнаженного Трампа

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Статую обнаженного президента США Дональда Трампа продали на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе за $28 тысяч, передает газета The New York Post.

Статую приобрел ведущий передачи о привидениях Зак Бэганс, который планирует перевести ее в свой музей паранормальных явлений в Лас-Вегасе.

Речь идет об одной из нескольких статуй, которые были установлены неправительственной организацией Indecline в ряде американских городов, среди которых Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл в 2016 году. При этом данная скульптура осталась единственной уцелевшей, остальные были разрушены вандалами.

В дальнейшем счастливый обладатель раритета планирует продать его дороже.

Бэганс отметил, что далек от политики, и скульптура ему интересна только из-за того, что вызывала широкое обсуждение общественности.