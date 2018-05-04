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    В США на аукционе продали единственную уцелевшую статую обнаженного Трампа

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    Статую обнаженного президента США Дональда Трампа приобрел ведущий передачи о привидениях Зак Бэганс, который планирует перевести ее в свой музей паранормальных явлений в Лас-Вегасе.
    Статуя обнаженного Дональда Трампа в Нью-Йорке. Архивное фото
    REUTERS Brendan McDermid

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Статую обнаженного президента США Дональда Трампа продали на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе за $28 тысяч, передает газета The New York Post.

    Статуя голого Трампа
    RT на русском/youtube
    США шокировал обнаженный "Трамп"

    Статую приобрел ведущий передачи о привидениях Зак Бэганс, который планирует перевести ее в свой музей паранормальных явлений в Лас-Вегасе.

    Речь идет об одной из нескольких статуй, которые были установлены неправительственной организацией Indecline в ряде американских городов, среди которых Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл в 2016 году. При этом данная скульптура осталась единственной уцелевшей, остальные были разрушены вандалами.

    В дальнейшем счастливый обладатель раритета планирует продать его дороже.

    Бэганс отметил, что далек от политики, и скульптура ему интересна только из-за того, что вызывала широкое обсуждение общественности.

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