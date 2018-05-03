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    В РФ сочли преждевременным выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (351)

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    Прежде чем выдвигать Дональда Трампа на премию мира за его "усилия" по решению ядерной проблемы на Корейском полуострове, надо дождаться результатов этих усилий, считает российский сенатор Алексей Пушков.
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    Алексей Пушков. Архивное фото
    RIA News Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Президента США Дональда Трампа преждевременно выдвигать на Нобелевскую премию мира и надо дождаться решения ядерной проблемы на Корейском полуострове, считает российский сенатор Алексей Пушков.

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    "Прежде чем выдвигать Трампа на премию мира за его "усилия" по решению ядерной проблемы на Корейском полуострове, надо дождаться результатов этих усилий. Пока никакого решения проблемы еще нет. В свое время (предыдущему президенту США Бараку) Обаме дали премию мира лишь за болтовню о мире. И сейчас: слов много — итога нет", — написал Пушков в Twitter.

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    Ранее группа из 18 членов палаты представителей конгресса США, представляющих Республиканскую партию, официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР.

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