Ким Чен Ын толкнул фотографа, который преградил путь его жене

Видео Mian Ramay

Спустя несколько дней после исторической встречи лидеров Северной и Южной Кореи было опубликовано видео инцидента, в ходе которого глава КНДР Ким Чен Ын оттолкнул фотографа.

Во время приема в "Доме мира", который находится в южной части демилитаризованной зоны, фоторепортер преградил путь жене лидера КНДР Ли Соль Чу и супруге южнокорейского президента Ким Чжон Сук.

Напомним, что по итогам встречи руководителей Южной и Северной Кореи была принята совместная декларация о путях сохранения мира, достижении денуклеаризации и развитии сотрудничества на Корейском полуострове.

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