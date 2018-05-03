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    Ким Чен Ын толкнул фотографа, который преградил путь его жене

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (95)

    (обновлено: )71220
    Во время торжественного приема в "Доме мира" в южной части демилитаризованной зоне северокорейский фоторепортер преградил путь жене лидера КНДР Ли Соль Чу.
    Видео Mian Ramay

    Спустя несколько дней после исторической встречи лидеров Северной и Южной Кореи было опубликовано видео инцидента, в ходе которого глава КНДР Ким Чен Ын оттолкнул фотографа.

    Во время приема в "Доме мира", который находится в южной части демилитаризованной зоны, фоторепортер преградил путь жене лидера КНДР Ли Соль Чу и супруге южнокорейского президента Ким Чжон Сук.

    Напомним, что по итогам встречи руководителей Южной и Северной Кореи была принята совместная декларация о путях сохранения мира, достижении денуклеаризации и развитии сотрудничества на Корейском полуострове.

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