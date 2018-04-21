Ким Чен Ын сделал важное заявление о ядерных испытаниях КНДР

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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны, передает южнокорейское агентство Рёнхап.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет… Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", — цитирует Рёнхап сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

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Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу, 20 апреля.

Напомним, в настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Сейчас рассматриваются пять возможных мест, где бы она могла состояться. В то же время глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что встреча может пройти в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

На днях стало известно, что экс-глава ЦРУ и кандидат на пост государственного секретаря Майк Помпео лично встречалсяс главой КНДР.