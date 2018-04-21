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    Ким Чен Ын сделал важное заявление о ядерных испытаниях КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (832)

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    С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, говорится в сообщении официального северокорейского агентства ЦТАК.
    Ким Чен Ын
    KNS / KCNA / AFP

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны, передает южнокорейское агентство Рёнхап.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
    Тайный визит Помпео. Переговоры США - КНДР и позиция Китая

    "С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет… Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", — цитирует Рёнхап сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

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    Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу, 20 апреля.

    Напомним, в настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Сейчас рассматриваются пять возможных мест, где бы она могла состояться. В то же время глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что встреча может пройти в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

    На днях стало известно, что экс-глава ЦРУ и кандидат на пост государственного секретаря Майк Помпео лично встречалсяс главой КНДР. 

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