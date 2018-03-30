NYT: КНДР готовится к переговорам с США и запустила ядерный реактор

JUNG YEON-JE / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Если президент Дональд Трамп действительно встретится с Ким Чен Ыном в ближайшие месяцы, в чем много американских чиновников сомневаются, перед ним встанет вызов несколько больше, чем просто убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия, пишет New York Times.

"Трампу нужно также убедить Пхеньян отказаться от заводов, реакторов и мощностей по производству ядерного топлива для изготовления оружия. А в это время спутниковые снимки указывают на то, что Северная Корея расширяет такого рода производство", — говорится в статье.

По информации издания, на новых спутниковых снимках видно северокорейский реактор, который, по мнению аналитиков, запустили недавно.

"Он размещен на территории ядерного научно-исследовательского центра в Йонбьене. Этот центр КНДР начала развивать еще в 60-х годах. Сейчас он может похвастаться сотнями зданий вдоль побережья реки Курион на территории более 7 квадратных километров", — отмечается в публикации.

"Северная Корея настаивает, что реактор будет заниматься производством ядерного топлива для электростанций. Но новый реактор также способен производить плутоний, который можно применить для изготовления ядерного оружия. К тому же, он может дополнить уже существующие мощности центра в Йонбьеоне, которые стареют", — пишет New York Times.

"Считается, что делать ядерное топливо для бомб на реакторах легче, чем разработать ракеты, которые могут нанести удар по любой точке мира. Также эксперты спорят, как скоро у КНДР могут появиться ядерные боеголовки, которые выдержат высокую температуру от трения в атмосфере. Однако они убеждены, что Пхеньян уже научился использовать реакторы для получения плутония для бомб", — напоминает издание.

NYT отмечает, что новый реактор, зафиксированный на спутниковых снимках, может стать одной из главных проблем на переговорах Трампа и Ким Чен Ына, если цель диалога в том, чтобы денуклеризировать Корейский полуостров. Если северокорейский диктатор согласится заморозить ядерные и ракетные испытания, он все равно сможет накопить достаточно ядерного топлива для построения большего арсенала, пока переговоры будут продолжаться, говорится в статье.

Читайте также: Встреча Трампа и Ким Чен Ына: реальность и кофейная гуща

Издание напоминает, что во время переговоров с Ираном президент Барак Обама договаривался о замораживании производства новых объемов ядерного топлива. "Не известно, сможет ли Трамп договориться с КНДР о чем-то подобном. Но если переговоры провалятся или просто затянутся, реактор сможет также стать оправданием для военных действий, по крайней мере, если новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон убедит в их необходимости", — отмечается в публикации.

"Недавно Ким Чен Ын рассказал, при каких условиях КНДР проведет денуклеаризации. Во время визита в Китай он сказал, что КНДР последовательно придерживается стремления к денуклеаризации. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается благодаря инициативе его страны по снижению напряженности", — напоминает New York Times.

"Президент США Дональд Трамп согласился с предложением лидера КНДР Ким Чен Ына о проведении встречи, однако, не сообщил о точной дате. Ранее, Северная Корея согласилась ввести мораторий на испытания ядерного оружия и ракет, если Соединенные Штаты начнут с ним переговоры. Также КНДР сначала ждет, что будут устранены военные угрозы в отношении страны, и она получит гарантии безопасности", — говорится в статье.