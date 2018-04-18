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    Тайный визит Помпео. Переговоры США - КНДР и позиция Китая

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    После череды высказанных друг другу обвинений Северная Корея и Штаты будут очень осторожно относиться к взаимным обещаниям, прогнозирует политолог Антон Финько.
    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Кандидат на должность главы Госдепа США Майк Помпео в начале апреля тайно съездил в КНДР и встретился с Ким Чен Ыном. Эти переговоры должны были быть непубличными, однако о них узнали журналисты. Они убеждены, что эта встреча была частью подготовки к будущим переговорам Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Сам президент США накануне заявил, что его встреча с лидером КНДР, вероятно, состоится в начале июня или ранее. Но добавил, что ее может и не быть, если "что-то пойдет не так".

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
    Россия, КНДР, Сирия. Кандидат на пост госсекретаря США Помпео в сенате

    Возможную встречу лидеров двух государств в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Візит Помпео в КНДР — це певний прямий сигнал, що Кім Чен Ин та Дональд Трамп все ж таки зустрінуться? 

    — По-перше, варто зважити на застереження, яке вже пролунало, що переговори можуть і не відбутися. Ми не знаємо, давайте казати правду, усіх залаштункових аспектів відносин, тому що це навіть не двосторонні американо-північнокорейські відносини, а це п'ятикутник за участю Росії, Південної Кореї і, звісно, Китаю. Тому що очікуються ще візит Сі Цзіньпіна до Пхеньяна. Ми не знаємо всіх залаштункових аспектів, але поки що все ж таки не варто, на мій погляд, перейматися надто такими вже настроями, що вже оборудка неодмінно буде ухвалена, і що переговори відбудуться. У КНДР та США дуже складна кредитна історія двосторонніх домовленостей щодо ядерного питання, і тут не існує жодної довіри однієї сторони до іншої як з одного боку, так і з іншого. Річ у тому, що 1994 року вже була досягнута умова про заморожування ядерної програми Північної Кореї, у відповідь на що протилежна сторона взяла на себе зобов'язання побудувати реактори на легкій воді і постачати мазут. Але потім, коли адміністрація у Вашингтоні змінилася, і Білла Клінтона змінив Джордж Буш-молодший, ця оборудка була зведена нанівець. І це зайвий раз нам нагадує про  повернення до цього історичного аспекту, що не існує на сьогодні підстав для прогнозів, що на 100% вдасться сторонам домовитися, тому що і позиції їх лишаються дуже відмінними.

    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP
    NYT: КНДР готовится к переговорам с США и запустила ядерный реактор

    Певний порядок денний, ключові питання — лише питання ядерної зброї, відносин в сфері зброї можуть обговорювати? Чи можливі прямі переговори між двома країнами чи посередництво? 

    — Звісно, що прямі переговори відбудуться тільки в тому разі, якщо сторони вже дійдуть якоїсь попередньої згоди щодо поступок одна одній. Одначе, навряд чи Пхеньян погодиться на певні умови, які сьогодні висловлюються з боку південнокорейської адміністрації. Тому зараз будь-які прогнози навряд чи варто робити. Слід ще заждати розвитку ситуації, щоб зрозуміти, у чому на сьогодні полягає позиція Пхеньяну і Пекіну з цього питання.

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    Наскільки вірогідно, що позиція Південної Кореї, США вже є узгодженою? 

    — Я думаю, що існує єдність інтересів між Сеулом та Вашингтоном стосовно загальної денуклеаризації Корейського півострова. Одначе зрозуміло, що південнокорейський політичний клас був не в захваті від тієї ескалації, яка заохочувалася і в наслідок ракетно-ядерних випробувань, і в наслідок дуже жорсткої реакції прихильників жорсткого курсу у Вашингтоні. Тобто відмінність інтересів полягає в тому, що звісно південнокорейське керівництво зробить усе можливе задля того, щоб не допустити перетворення власної території на майданчик, на території якого інші гравці з'ясовують свої відносини.

    Как в Японии происходили первые учения на случай ядерного удара КНДР
    Канал The Japan Times на youtube
    Первые учения в Токио на случай ядерного удара КНДР. Подборка видео

    Якщо говорити про переговори на рівні США-КНДР на найвищому рівні, які можуть бути компроміси стосовно дій двох держав? 

    — Це може бути, наприклад, відмова Пхеньяну від ракетно-ядерних випробувань чи згода на денуклеаризацію, але поетапну і розтягнуту у часі. Напевне, у той час, як інша сторона наполягатиме на тому, щоб денуклеаризація відбулася у стислі терміни — декілька місяців, рік, півтора роки тощо. І тут навряд чи слід очікувати, що сторони знайдуть швидко якийсь компроміс. Тим паче, повторюю, що кредитна історія цих відносин вкрай — непроста, і обидві сторони одна одній не довіряють. 

    З боку США які можуть бути поступки? 

    — США натомість можуть пообіцяти не тільки скасувати санкції, але і надати економічні преференції. Але повторюю, після цієї історії, коли КНДР звинуватила США стосовно того, що не був побудований реактор на легкій воді, а США звинуватили у відповідь Пхеньян у поверненні до розробки ядерної програми, тут обидві сторони будуть дуже сторожко ставитися до взаємних обіцянок. І думаю, що все це буде дуже непросто. До речі, якщо трошки повернутися до американського контексту цієї ситуації, те, якщо насправді відбулася зустріч Помпео з вищим керівництвом Пхеньяну, це доводить слушність припущень тих спостерігачів, які вважають, що Помпео насправді є прагматиком, а не яструбом, я саме через нього можуть відбуватися будь-які серйозні домовленості. І повторююся, ще не знаємо остаточно позиції Пекіну у цій ситуації. І тільки тоді, коли роз'ясниться позиція КНР, ми зможемо остаточно скласти загальну картину того, що відбувається в переговорному процесі.

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