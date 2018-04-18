Тайный визит Помпео. Переговоры США - КНДР и позиция Китая

SAUL LOEB / AFP

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кандидат на должность главы Госдепа США Майк Помпео в начале апреля тайно съездил в КНДР и встретился с Ким Чен Ыном. Эти переговоры должны были быть непубличными, однако о них узнали журналисты. Они убеждены, что эта встреча была частью подготовки к будущим переговорам Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Сам президент США накануне заявил, что его встреча с лидером КНДР, вероятно, состоится в начале июня или ранее. Но добавил, что ее может и не быть, если "что-то пойдет не так".

Возможную встречу лидеров двух государств в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.

(текст публикуется на языке оригинала)

Візит Помпео в КНДР — це певний прямий сигнал, що Кім Чен Ин та Дональд Трамп все ж таки зустрінуться?

— По-перше, варто зважити на застереження, яке вже пролунало, що переговори можуть і не відбутися. Ми не знаємо, давайте казати правду, усіх залаштункових аспектів відносин, тому що це навіть не двосторонні американо-північнокорейські відносини, а це п'ятикутник за участю Росії, Південної Кореї і, звісно, Китаю. Тому що очікуються ще візит Сі Цзіньпіна до Пхеньяна. Ми не знаємо всіх залаштункових аспектів, але поки що все ж таки не варто, на мій погляд, перейматися надто такими вже настроями, що вже оборудка неодмінно буде ухвалена, і що переговори відбудуться. У КНДР та США дуже складна кредитна історія двосторонніх домовленостей щодо ядерного питання, і тут не існує жодної довіри однієї сторони до іншої як з одного боку, так і з іншого. Річ у тому, що 1994 року вже була досягнута умова про заморожування ядерної програми Північної Кореї, у відповідь на що протилежна сторона взяла на себе зобов'язання побудувати реактори на легкій воді і постачати мазут. Але потім, коли адміністрація у Вашингтоні змінилася, і Білла Клінтона змінив Джордж Буш-молодший, ця оборудка була зведена нанівець. І це зайвий раз нам нагадує про повернення до цього історичного аспекту, що не існує на сьогодні підстав для прогнозів, що на 100% вдасться сторонам домовитися, тому що і позиції їх лишаються дуже відмінними.

Певний порядок денний, ключові питання — лише питання ядерної зброї, відносин в сфері зброї можуть обговорювати? Чи можливі прямі переговори між двома країнами чи посередництво?

— Звісно, що прямі переговори відбудуться тільки в тому разі, якщо сторони вже дійдуть якоїсь попередньої згоди щодо поступок одна одній. Одначе, навряд чи Пхеньян погодиться на певні умови, які сьогодні висловлюються з боку південнокорейської адміністрації. Тому зараз будь-які прогнози навряд чи варто робити. Слід ще заждати розвитку ситуації, щоб зрозуміти, у чому на сьогодні полягає позиція Пхеньяну і Пекіну з цього питання.

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Наскільки вірогідно, що позиція Південної Кореї, США вже є узгодженою?

— Я думаю, що існує єдність інтересів між Сеулом та Вашингтоном стосовно загальної денуклеаризації Корейського півострова. Одначе зрозуміло, що південнокорейський політичний клас був не в захваті від тієї ескалації, яка заохочувалася і в наслідок ракетно-ядерних випробувань, і в наслідок дуже жорсткої реакції прихильників жорсткого курсу у Вашингтоні. Тобто відмінність інтересів полягає в тому, що звісно південнокорейське керівництво зробить усе можливе задля того, щоб не допустити перетворення власної території на майданчик, на території якого інші гравці з'ясовують свої відносини.

Якщо говорити про переговори на рівні США-КНДР на найвищому рівні, які можуть бути компроміси стосовно дій двох держав?

— Це може бути, наприклад, відмова Пхеньяну від ракетно-ядерних випробувань чи згода на денуклеаризацію, але поетапну і розтягнуту у часі. Напевне, у той час, як інша сторона наполягатиме на тому, щоб денуклеаризація відбулася у стислі терміни — декілька місяців, рік, півтора роки тощо. І тут навряд чи слід очікувати, що сторони знайдуть швидко якийсь компроміс. Тим паче, повторюю, що кредитна історія цих відносин вкрай — непроста, і обидві сторони одна одній не довіряють.

З боку США які можуть бути поступки?

— США натомість можуть пообіцяти не тільки скасувати санкції, але і надати економічні преференції. Але повторюю, після цієї історії, коли КНДР звинуватила США стосовно того, що не був побудований реактор на легкій воді, а США звинуватили у відповідь Пхеньян у поверненні до розробки ядерної програми, тут обидві сторони будуть дуже сторожко ставитися до взаємних обіцянок. І думаю, що все це буде дуже непросто. До речі, якщо трошки повернутися до американського контексту цієї ситуації, те, якщо насправді відбулася зустріч Помпео з вищим керівництвом Пхеньяну, це доводить слушність припущень тих спостерігачів, які вважають, що Помпео насправді є прагматиком, а не яструбом, я саме через нього можуть відбуватися будь-які серйозні домовленості. І повторююся, ще не знаємо остаточно позиції Пекіну у цій ситуації. І тільки тоді, коли роз'ясниться позиція КНР, ми зможемо остаточно скласти загальну картину того, що відбувається в переговорному процесі.