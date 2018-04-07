США и КНДР ведут прямые переговоры о подготовке встречи лидеров - СМИ

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. США и КНДР ведут прямые переговоры перед готовящимся саммитом президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в администрации.

По его данным, переговоры идут по каналам ЦРУ под руководством его нынешнего директора Майка Помпео, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря.

Телеканал утверждает, что контакты с северокорейской стороной состоялись уже несколько раз, была также личная встреч эмиссаров в третьей стране, на которой обсуждалось место встречи лидеров.

КНДР предлагает провести саммит с США в Пхеньяне, обсуждается также столица Монголии Улан-Батор, сообщил телеканал.

Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.