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    США и КНДР ведут прямые переговоры о подготовке встречи лидеров - СМИ

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    КНДР предлагает провести саммит с США в Пхеньяне, обсуждается также столица Монголии Улан-Батор, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в американской администрации.
    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. США и КНДР ведут прямые переговоры перед готовящимся саммитом президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в администрации.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    По его данным, переговоры идут по каналам ЦРУ под руководством его нынешнего директора Майка Помпео, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря.

    Телеканал утверждает, что контакты с северокорейской стороной состоялись уже несколько раз, была также личная встреч эмиссаров в третьей стране, на которой обсуждалось место встречи лидеров.

    КНДР предлагает провести саммит с США в Пхеньяне, обсуждается также столица Монголии Улан-Батор, сообщил телеканал.

    Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

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