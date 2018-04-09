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    КНДР готова обсудить с США вопрос ядерного разоружения

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (829)

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    По информации СМИ, Северная Корея готова обсудить этот вопрос в ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
    REUTERS KCNA/via REUTERS

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. КНДР сообщила США, что готова к обсуждению вопроса денуклеаризации Корейского полуострова, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP
    NYT: КНДР готовится к переговорам с США и запустила ядерный реактор

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    Как сообщает агентство, Северная Корея готова обсудить этот вопрос в ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Отмечается, что недавно американские и северокорейские чиновники "вступали в тайные контакты". КНДР впервые прямо сообщила США о своей готовности к обсуждению денуклеаризации.

    Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.

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