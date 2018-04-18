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    Трамп лично поговорил с главой КНДР - СМИ

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    Дональд Трамп утвердительно ответил, отвечая на вопрос журналистов о личном контакте с главой КНДР Ким Чен Ыном. Позже глава Белого дома ушел от прямого ответа на тот же вопрос.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично разговаривал с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    "Да", — ответил Трамп во вторник, отвечая на прямой вопрос журналистов.

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    Цитату главы государства передал один из журналистов пула Белого дома, материал которого распространила пресс-служба американской администрации.

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    Вместе с тем журналист отмечает, что не уверен, что президент точно услышал вопрос, который ему задавали.

    Позднее представители СМИ еще раз уточнили у Трампа, говорил ли он с Ким Чен Ыном. На этот раз президент ушел от прямого ответа, сказав, что не будет много об этом распространяться.

    При этом он повторил свои прежние слова о том, что контакты с представителями КНДР по подготовке встречи глав двух государств идут "на самом высоком уровне". 

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